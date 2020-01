Así amaneció China después de la orden de cuarentena en Wuhan, donde se originó el coronavirus

Los vuelos y trenes provenientes de la ciudad de Wuhan quedan suspendidos a partir del jueves, informaron las autoridades, que advirtieron a los residentes que no deben salir del lugar sin un motivo especial.

La decisión, que entró en vigor a partir de las 10 horas locales (02H00 GMT), tiene como objetivo “contener de forma resuelta la propagación” del virus, informó el centro de mando especial de la ciudad, según la emisora estatal CCTV.

El director de la Organización mundial de la salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró el miércoles que las medidas tomadas por China en la ciudad de Wuhan, van a “disminuir” los riesgos de propagación internacional.

Interrogado sobre las medidas tomadas en esta urbe de 11 millones de habitantes, Ghebreyesus saludó las “medidas muy fuertes” tomadas por China.

Policía resguarda el aeropuerto de Wuhan

Las estaciones lucen vacías:

due to coronavirus outbreak, Wuhan government has closed all transportation facilities, all highways are closed, airports are closed pic.twitter.com/noP56ULFxf

— phsphd (@phsphd1) January 23, 2020