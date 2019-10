Así es la primera caminata espacial femenina que logran dos astronautas

La excursión comenzó a la hora 07:38 Este (11:39 GMT) y durante unas cinco horas y media Koch y Meir trabajarán en el exterior de la EEI, una estructura que viaja a más de 27 mil kilómetros por hora a unos 485 kilómetros de la Tierra.

En seis décadas y media de exploración espacial con tripulantes, quince mujeres han participado en 221 de estos paseos orbitales, pero desde que, en 1984, la soviética Svetlana Savistskaya fue la primera mujer que salió de una nave -acompañada por el cosmonauta Vladimir Dzhanibekov- todas las labores femeninas en el exterior han contado con participación masculina.

La ingeniera Koch, de 40 años, llegó a la EEI el 14 de marzo y se encamina a ser la mujer con una estancia más larga en el espacio, ya que su misión está programada para que dure 328 días. El actual récord femenino lo marcó la estadounidense Peggy Whitson, con 288 días.

La primera excursión de dos mujeres estaba programada para marzo y en ella debía participar la astronauta Anne McClain, pero la agencia espacial estadounidense NASA encontró entonces que no tenía trajes adecuados para dos mujeres. McClain retornó a tierra durante el verano.

@Astro_Christina & @Astro_Jessica

Starting at approximately 7:50am ET, @Astro_Christina & @Astro_Jessica venture into the vacuum of space to replace a failed power controller.

— NASA (@NASA) October 18, 2019