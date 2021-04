Así le cambió la vida a un joven en condición de calle que ahora es modelo de éxito

Esta es la historia de un nigeriano en condición de calle que tuvo la oportunidad de su vida mientras dormía debajo de un puente.

Un director creativo de Nigeria sorprendió a los usuarios de las redes sociales cuando compartió fotos de su nuevo modelo efectuadas durante uno de sus proyectos.

Ali Olakunmi, el nuevo modelo, no era la elección inicial con la que iba a trabajar su equipo.

Se trataba de una persona en condición de calle con el que eligieron hacer la sesión mientras esperaban el primer modelo que habían contratado, destacó 20minutos.es.

“Me gustaría creer que Ali nació para esto. Su pose, la estructura de su cuerpo y su tono de piel eran perfectos”, dijo el director Afolabi.

Agregó: “Tuve una sesión hoy en Ikeja, mientras esperábamos que llegara el modelo, decidimos reunirnos con un chico (Ali) que estaba durmiendo debajo del puente para modelar para nosotros”.

El tuit y las fotos de Ali Olakunmi con ropa elegante y posando para las fotos se volvieron virales rápidamente en las redes, y, al poco, un video de TikTok del director creativo acercándose al joven dormido, también llamó mucho la atención de los internautas, ya que escenificaba esta increíble y poco común historia.

No está claro si esta empresa firmó con Ali Olakunmi, pero lo que sí se sabe es que el joven ahora tiene su propia cuenta en las redes sociales y que ya ha realizado varias otras sesiones de fotos para varios fotógrafos.

I had a shoot today at ikeja, while were waiting for the model to arrive,we decided to meet with a guy(ALI) who was sleeping under the bridge to model for us . I would like to believe that Ali was born for this . His pose , his body structure and his skin tone was perfect. pic.twitter.com/3Dat0A9j9v

— AL (@afolabi_lagos) April 1, 2021