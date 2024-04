El terremoto también dejó daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas.

Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años, y alertaron de que pueden producirse más temblores en los días venideros.

Todos los decesos ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano al epicentro del sismo en el este de la isla, señaló el cuerpo de bomberos. Además, 946 personas resultaron heridas, agregó esta fuente, sin precisar la gravedad de las lesiones.

Tres de las víctimas murieron aplastadas por rocas, cuando hacían senderismo. Y una cuarta falleció en un deslizamiento de tierra. No se comunicaron aún las circunstancias de los otros decesos.

"Todo temblaba violentamente. Los cuadros en la pared, el televisor y el mueble de licores se cayeron", dijo un vecino de la ciudad de Hualien a la televisión local SET TV.

Los medios locales mostraron numerosos edificios de varias plantas en Hualien peligrosamente inclinados después de la sacudida.

En Ciudad Nueva Taipéi, en el norte, un almacén se derrumbó, pero más de 60 personas salieron con vida de los escombros, dijo el alcalde.

"Fue como si una montaña colapsara", contó Liu, que vive junto al almacén, donde funcionaba una imprenta.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el terremoto tuvo una magnitud de 7.44 y se produjo justo antes de las 08H00 locales (00H00 GMT). La agencia meteorológica taiwanesa estimó la magnitud en 7.2, mientras que la japonesa lo calibró en 7.5.

El epicentro se situó a 18 kilómetros al sur de Hualien, con una profundidad de 34.8 km, indicó el USGS.

"El terremoto fue cerca de la tierra y es poco profundo. Se sintió en todo Taiwán y las islas (…). Es el más fuerte en 25 años", declaró a periodistas Wu Chien-fu, director del Centro Sismológico taiwanés.

