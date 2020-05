Aumenta al “100 %” posibilidad de formación de la primera tormenta atlántica

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos anunció este sábado que aumentaron al “100 %” las posibilidades de que se forme hoy la primera tormenta tropical de 2020 en el Atlántico al noreste de las Bahamas.

El NHC precisó que el sistema de baja presión que se formó esta semana en el Estrecho de Florida avanza hacia el noreste cerca de las costas del centro floridano “mejor organizado”, al igual que lo están las lluvias y tormentas eléctricas asociadas al fenómeno.

Señaló que si estas dos tendencias continúan, se puede convertir hoy en “depresión tropical o subtropical” y llevará el nombre de Arthur.

A las imágenes de satélite se sumaron hoy datos de un avión de “cazahuracanes” de la Reserva de la Fuerza Aérea estadounidense que sobrevoló la perturbación.

Se trata de un sistema fuera del calendario oficial de huracanes en el Atlántico, que cada año comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.

El fenómeno se moverá generalmente hacia el norte sobre el Atlántico occidental, cerca o al este de las Carolinas, en el sureste de Estados Unidos, detalló el NHC en su más reciente boletín.

Independientemente del desarrollo de la tormenta, la perturbación seguirá ocasionando fuertes lluvias y vientos en el este de Florida y las Bahamas, precisó el NHC, con sede en Miami.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA, en inglés) tiene previsto para el próximo jueves anunciar en Miami su pronóstico inicial para la temporada 2020, que después irá revisando.

A broad area of low pressure over the Straits of Florida is likely to become a tropical or subtropical depression or storm on Saturday while passing the northwestern Bahamas and moving over the western Atlantic east of Florida. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for more info. pic.twitter.com/rGdxvbuaUU

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 16, 2020