Video: graban impresionante momento en el que una avioneta se estrella en California y provoca explosiones

Las autoridades no informaron el tipo de aeronave ni cuántas personas irían a bordo, sin embargo, medios locales reportaron que se trata de un Cessna 340 -aeronave de seis asientos- que había despegado casi una hora antes en Arizona.

El impacto se produjo poco después del mediodía.

A twin-engine Cessna C340 plane has crashed in a suburb of San Diego, California. Two people were killed, and there are reports of multiple burn victims. Two homes were also destroyed in the crash pic.twitter.com/4fvvRKjYBJ — TRT World (@trtworld) October 11, 2021

Dos heridos con quemaduras fueron llevados al hospital y al menos dos personas fallecieron, informaron los bomberos.

Lea más: El impactante momento en que una persona se se salva de morir atropellada en plena carretera

“Es una escena brutal para nuestro personal y estamos tratando de peinar el área”, dijo a los periodistas Justin Matsuhita, capitán de los bomberos de Santee.

DEVELOPING: Eyewitness video shows smoke rising after small plane crashes into Southern California neighborhood, engulfing home in flames. https://t.co/F3Cu0tkXrQ pic.twitter.com/OOcDI5jUpV — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 11, 2021

“Parece una zona de guerra”, comentó un vecino a la cadena Fox News.

Varios vecinos describieron el impacto y algunos dijeron haber ayudado a las personas que estaban en las casas a salir del lugar.

A plane crash in living area in #SanDiego , #California Several homes were reportedly destroyed Casualties reported pic.twitter.com/cmXK0aaTJj — 🇨𝐲𝐛𝐞𝐫🇻𝐢𝐩𝐞𝐫™☢️ ͬ ͤ ᷮ ͦ ͬ ͭ ᷤ (@Kaala_Nag) October 11, 2021

“Es desolador”, dijo una de las vecinas entrevistadas por Fox News.

El sheriff de San Diego informó en Twitter que varias calles permanecen cerradas por el accidente, y que evacuaron la zona desde donde emergían altas columnas de humo.

La escuela Santa Ana, localizada a pocas cuadras de donde se produjo el siniestro, informó que los estudiantes y el personal estaban bien.

#BreakingNews: Small #plane crashes into #Santee near #Santana HS; Kids are safe. Initial reports indicate the plane hit a UPS truck, killing the driver; two homes are on fire; reports of human remains found in a backyard. #California #Cali #PlaneCrash pic.twitter.com/epR37zjB9f — Sn00pster (@sn00pdad) October 11, 2021

“Todos los estudiantes están a salvo. Hubo un accidente aéreo a dos o tres cuadras”, informó en Twitter la escuela.