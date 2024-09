El pasado sábado 31 de agosto, la oficina del Sheriff del condado Multnomah recibió llamadas de humo negro, que fue reportado en Fairview a las 10:20 a.m. hora local.

Cuando la avioneta descendía impactó contra un poste de electricidad, provocando su caída, antes de estrellarse contra un edificio con distintos hogares adosados.

El jefe de bomberos de Gresham, Scott Lewis, mencionó que cinco familias fueron desplazadas; añadió que en los informes iniciales demostraron que en el avión habían dos ocupantes, así como una persona de las viviendas está desaparecida.

Se registraron heridos, pero las autoridades no conocen cuántos y en qué gravedad se encontraban estos. Sin embargo, se confirmaron tres personas fallecidas.

"Había gente llorando por todas partes. Alguien que estaba a una manzana y media me contó que casi le hizo caer de la cama", comentó John Sampson, que se dirigía a una cita de trabajo.

El trágico incidente se encuentra siendo investigado por la Administración Federal de Aviació (FAA) y la NTSB.

"Un bimotor Cessna 421C se estrelló cerca del aeropuerto de Troutdale en Oregón alrededor de las 10:30 am hora local del sábado 31 de agosto", dijo la FAA en un comunicado compartido con CNN. "Todavía no sabemos cuántas personas estaban a bordo".

A fiery plane crash in a suburb of Portland, Oregon, left thousands of people in the area without power Saturday morning as emergency services personnel assessed the damage and potential loss of life.



Gresham Fire, Portland Fire, Portland Airport Fire and the Multnomah County… pic.twitter.com/yxjcSGsuds