Avioneta se estrelló en Texas y al menos hay 10 muertos

La aeronave BE-350 King Air se estrelló cerca de las 9:00 horas locales, informó Lynn Lunsford, portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Luego de caer, la avioneta provocó un incendio y todos los servicios de emergencia llegaron para atender el hecho.

El hangar estaba desocupado al momento del incidente, sin embargo, dentro de la nave no había sobrevivientes, dijo la Directora de Comunicaciones Públicas de Addison, Mary Rosenbleeth.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26

— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) June 30, 2019