Azafata utiliza peculiar técnica para impedir que un pasajero abra la puerta del avión

Tras ese aviso, un hombre de aproximadamente 50 años intentó ingresar a la cabina del piloto. Además, intentó abrir una de las puertas del avión, pero una azafata reaccionó y lo golpeó dos veces en la cabeza con una cafetera.

Police have boarded flight #AA1775 from #LA to #DC which made an emergency and rapid landing in Kansas. Flight descended at 5000 fps. It felt like the plane was free falling and many feared the worst because people weren’t fully aware of what was unfolding pic.twitter.com/qyDHSrdUqF

Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., el hombre continuó con su intento por abrir la puerta de salida del avión, pero otro de los pasajeros era oficial de policía e intervino y apartó lo apartó. Además, otro de los pasajeros golpeó al hombre en la mandíbula y un tercero lo tiró al suelo.

El momento quedó registrado en videos que grabaron los pasajeros y al aterrizar el hombre fue detenido.

More FBI agents in the plane speaking to passengers you can see the flight attendant cleaning up the scene. The individual who caused the incident was bleeding as the plane made the emergency landing. #AA1775 from #LA to #DC is currently still on tarmac in Kansas City #Missouri. pic.twitter.com/Kc99Dwo3Fv

— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022