Balacera en escuela de Estados Unidos: reportan al menos tres menores muertos en Nashville

Se desconoce hasta el momento si hubo otras víctimas en el ataque.

El tiroteo tuvo lugar en el colegio Covenant School, que atiende a alumnos desde el preescolar hasta el sexto grado, es decir, unos 11 años, según su página web.

En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos, que han dejado ocho muertos y 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety.

BREAKING: Alleged gunman in Nashville school shooting was female who entered through a side entrance of the school, armed with at least "two assault-type rifles and a handgun," officials say.

"We are efforting now to identify her." https://t.co/J8fihPNR3n pic.twitter.com/ZmbIMTg6YS

— ABC News (@ABC) March 27, 2023