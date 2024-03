Según las espectaculares imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, un portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera al río Palapsco.

Se ven luces, aparentemente de vehículos, en el puente antes de que se deforme y caiga por secciones.

También se observan varias explosiones pequeñas tras el rápido derrumbamiento.

Tras la colisión, en torno a la 1H30 de la madrugada (05.30 GMT), se puso en marcha un gran dispositivo de emergencia.

Una persona fue trasladada al hospital en “estado muy grave”, informó el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, y otra resultó ilesa. “Puede que estemos buscando a hasta siete personas”, dijo.

Es “una tragedia inconcebible”, declaró el martes el alcalde de la ciudad.

“Tenemos que pensar en las familias y las personas afectadas, en la gente que tenemos que encontrar, y en eso nos estamos centrando en este momento”, añadió Brandon Scott en rueda de prensa.

Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, informó el jefe de los bomberos de la ciudad, James Wallace, sin especificar cuántos serían.

En cualquier caso, “no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho adrede”, declaró el comisario de policía de Baltimore, Richard Worley.

Las imágenes muestran humo negro saliendo de la chimenea del barco.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró el estado de emergencia e intenta “desplegar rápidamente recursos federales” de la administración del presidente Joe Biden, según publicó en la red social X.

Los buzos buscan supervivientes en el agua, pero la baja temperatura complica las labores de rescate y reduce las posibilidades de supervivencia.

Las fotografías del lugar muestran restos del puente sobre la cubierta del barco, donde había varios contenedores apilados.

Un hombre que afirma haber trabajado como bombero en Baltimore podía ver el puente desde la ventana de su habitación.

“Nos despertó lo que parecía un terremoto y un largo y vibrante sonido de truenos”, declaró a los medios locales.

“Recen por los afectados”, pidió el responsable del condado de Baltimore, Johnny Olszewski Jr, en X.

El puente, de 2,6 km de longitud y cuatro carriles, cruza el río Patapsco al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa atlántica estadounidense.

Se inauguró en 1977 y por él circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31.000 al día.

La Autoridad de Transporte de Maryland indicó a los conductores que evitaran la zona, parte de la autopista interestatal I-695, que calificó de “escenario activo”.

La página web de tráfico marítimo MarineTraffic afirma que un portacontenedores con bandera de Singapur llamado “Dali” se detuvo bajo el puente a primera hora del martes.

Los registros muestran que el buque se dirigía de Baltimore a Colombo, en Sri Lanka.

La causa de la colisión está “aún por determinar”, informaron directivos del buque de bandera singapurense “Dali”.

“Todos los miembros de la tripulación, incluidos los dos pilotos, han sido localizados y no hay constancia de ningún herido”, declaró Synergy Marine Group en un comunicado publicado en su página web.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo en las redes sociales que está en contacto con el alcalde de Baltimore y el gobernador de Maryland, y que ha ofrecido ayuda federal.

Baltimore es uno de los puertos de carga más activos de Estados Unidos, que maneja miles de millones de dólares en vehículos, contenedores, productos forestales y cargamento, según la autoridad portuaria de la ciudad.

This looks deliberate, ship turns and hits dead center, also it revs up, see exhaust from chimney,

somehow traffic stops crossing just before impact? those flashing lights on bridge to the right are construction workers vehicles, God bless 🙏 pic.twitter.com/iuxItLzcff