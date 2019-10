70 aniversario del comunismo en China: las avanzadas armas que mostró por primera vez en el histórico desfile militar del 1 de octubre

El presidente Xi Jinping dejó claro su mensaje este martes 1 de octubre, en el 70 aniversario de la llegada de los comunistas al poder: China ya no es el país que tomó Mao, empobrecido y humillado internacionalmente.

Xi presidió su quinto desfile militar y el mayor en la historia de China, en una muestra del poder que ha logrado el país -y, por ende, el gobernante Partido Comunista chino-, en un época con grandes desafíos: entre ellos, Hong Kong, donde las celebraciones fueron empeñadas por protestas a favor de la democracia y una violencia inédita en la región desde que pasase a manos chinas en 1997.

En el desfile militar en Pekín, coreografiado hasta el más mínimo detalle y presenciado por la plana mayor del gobierno, participaron más de 15.000 efectivos militares y el 40% de armamento fue mostrado al público por primera vez, según medios oficiales.

Como era de esperar, China desveló nuevos vehículos aéreos no tripulados y sistemas de misiles de última generación, que captaron especialmente la atención de los expertos.

Entre ellos, el nuevo Dongfeng 41 (DF-41), pilar de la fuerza nuclear de China: un misil balístico intercontinental que puede alcanzar cualquier parte de EE.UU. continental (a entre 12.000 y 15.000 kilómetros).

Puede transportar hasta 10 cabezas nucleares -cada una de ellas con un objetivo independiente-, según destacaron los medios oficiales.

La muestra de los DF-41 es un mensaje al mundo de que China “tiene poder nuclear suficiente y fiable estratégicamente para responder a cualquier tipo de chantaje nuclear de cualquier país”, señaló el diario oficialista The Global Times, de inclinación nacionalista, citando a expertos militares locales.

En el evento también se mostró otro sistema de misiles balísticos, el DF-17, que incorpora un vehículo de planeo hipersónico y que puede transportar carga nuclear y convencional.

Este tipo de armamento, que los especialistas comparan con el sistema Avangard de Rusia, tiene la capacidad de evitar de manera eficaz los sistemas de defensa de misiles.

En este caso, los DF-17 hicieron su debut ante el público equipados con una ojiva convencional, según medios oficiales.

Algunos expertos citados por la prensa estadounidense destacaron que se trata de un arma única, que Occidente no ha conseguido aún.

En la televisión nacional china CCTV, los presentadores describieron el arsenal de misiles de China como “la fuerza para lograr el sueño de un país y un Ejército fuerte”.

En el aniversario, desfilaron también misiles JL-2, diseñados para lanzarse desde un submarino y con un alcance de 7.000 kilómetros; o el Gongji-11 (GJ-11), el dron furtivo de última generación capaz de atacar sin ser detectado.

La aparición en el desfile evidencia que el Gongji ya forma parte del armamento activo de las fuerzas armadas chinas, publicó en Twitter The Global Times.

#ChinaDefense The Gongji-11 (GJ-11) stealth attack drone, capable of attacking strategic targets without being detected, was showcased at Tuesday’s National Day parade, indicating it is in active Chinese military service. pic.twitter.com/agSJJcNonn

— Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019