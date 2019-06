Acusan de homicidio a una mujer embarazada que perdió al bebé que esperaba por el disparo de otra mujer

El caso tuvo lugar en Alabama, Estados Unidos, en diciembre pasado. Según las autoridades, Marshae Jones, que estaba embarazada de cinco meses, inició una pelea con Ebony Jemison, quien acabó disparando contra ella y matando al feto de Jones.

Un gran jurado del condado de Jefferson acusó en abril a Jones de homicidio al considerar que fue ella la agresora y que continuó peleando incluso cuando Jemison se había metido en el coche para intentar huir, reportó el medio local Al.com.

Esta última no fue acusada de ningún delito al considerarse que actuó en defensa propia.

El teniente de la policía local Danny Reid afirmó en diciembre que el feto “no tuvo elección al ser involucrado innecesariamente en una pelea cuando su protección dependía de su madre”.

La acusación contra Jones se hizo pública este miércoles, cuando fue detenida y trasladada a la prisión de Jefferson County, donde ingresó con una fianza de US$50 mil.

Fue liberada posteriormente tras abonar esa cantidad.

An Alabama woman who was shot in the stomach while pregnant has been indicted and charged with manslaughter for the death of the fetus.

Charges against the shooter have been dismissed. https://t.co/YI0fiTHI5j pic.twitter.com/4Q9QbTBq4Q

— AL.com (@aldotcom) June 27, 2019