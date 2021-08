Afganistán | Cómo es el valle de Panjshir, el único territorio que no controló el Talibán en los 90 y que ahora sigue resistiendo su avance

A 150 kilómetros del noreste de Kabul, la capital de Afganistán, se encuentra el último reducto de la resistencia contra el dominio talibán, un valle de escarpadas montañas que no ha pisado ninguna fuerza invasora en más de 40 años.

El valle de Panjshir resistió la ocupación de las tropas soviéticas en los 80 (1979-1989) y le plantó cara al Talibán en los 90 (1996-2001), convirtiéndose en un bastión de oposición al grupo islamista.

“En la historia afgana contemporánea, Panjshir nunca ha sido conquistada, ni por fuerzas extranjeras ni por los talibanes“, dice la periodista del servicio afgano de la BBC Mariam Aman.

“En las dos últimas décadas fue considerada la región más segura de Afganistán, así como una zona de resistencia para muchos afganos”, explica Aman a BBC Mundo.

Hoy es la única de las 34 provincias de Afganistán que no ha sucumbido al control del Talibán.

“Estamos listos para resistir por segunda vez a los talibanes”, dijo esta semana el jefe del Departamento de Economía de Panjshir, Abdul Rahman.

Su mensaje es secundado por Amrullah Saleh, vicepresidente de Afganistán, autoproclamado el martes “presidente interino legítimo de Afganistán” ante la ausencia del mandatario electo Ashraf Ghani, que se encuentra exiliado.

Saleh, exjefe de los servicios secretos de Afganistán, llamó al pueblo afgano a sumarse a la resistencia del valle, al que considera un ejemplo para el resto del país.

“Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes. NUNCA”, escribió en Twitter.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won’t dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021