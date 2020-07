Andrey Turchin, el hacker llamado “el dios invisible” al que acusan de robar información de 300 empresas en 44 países

Y un dato adicional: que su alias se había vuelto famoso en 2019 después de que ofreció – a cambio de dinero, claro- el modo de acceso a servidores de las tres principales empresas de ciberseguridad en el mundo, McAfee, Symantec y Trend Micro.

Nada más. Ni su nombre, ni su nacionalidad, a pesar de que se trata de uno de los hackers más populares del planeta.

Sin embargo, en las últimas semanas y después de una extensa investigación, la empresa de ciberseguridad Group-IB no sólo reveló los detalles de cómo Fxmsp había logrado hackear los sistemas de estas empresas, sino que dio a conocer su nombre real.

Andrey Turchin, de 37 años y ciudadano de Kazajistán.

Group-IB agregó que Turchin les había vendido a ellos toda la información que había sustraído y los secretos para violar los sistemas corporativos en unos US$1,5 millones.

Esta revelación obligó a la justicia del estado de Washington, EE.UU., no solo a confirmar el nombre de Fxmsp, sino también a revelar queestaba acusado por varios crímenes en relación a distintas organizaciones en el país.

“Turchin es miembro de un grupo cibercriminal prolífico y motivado financieramente, compuesto por actores extranjeros que piratean las redes informáticas de una amplia gama de entidades corporativas, instituciones educativas y gobiernos de todo el mundo, incluido el de EE.UU.”, señala el informe del juzgado, dado a conocer en un comunicado de prensa por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“A pesar de los métodos bastante simples que utilizaba, Fxmsp conseguía acceso a estas empresas y además anunciaba y vendía dicho acceso no autorizado a los sistemas protegidos de sus víctimas“, agrega el comunicado.

Hasta ahora se desconoce el paradero de Turchin.

Pero su acción no solo se limita a Estados Unidos. De acuerdo a Group-IB, Turchin actuó en América Latina, en particular en México, Colombia, Brasil, Puerto Rico y Ecuador.

Pero, ¿qué se sabe de Turchin y de su accionar? ¿Y por qué fue llamado el “dios invisible” de las redes?

Aunque Turchin se hizo conocido el año pasado tras la revelación de los códigos de acceso de las principales empresas de ciberseguridad, su actividad comenzó a registrarse desde 2016.

En ese entonces, de acuerdo a Group-IB y a los documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU., Turchin – o el misterioso Fxmsp, por entonces- era un hacker sin mucha experiencia pero con una notable capacidad de filtrar documentos protegidos por fuertes códigos de ciberseguridad.

The Feds have unsealed charges against alleged hacker Andrew Turchin aka fxmsp.

One of the reasons for unsealing: a cyber security company revealed his identity in a report last month. pic.twitter.com/cu0IwOCpNy

— Seamus Hughes (@SeamusHughes) July 7, 2020