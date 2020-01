Asamblea Nacional de Venezuela: ¿Hubo una “operación Parra”? Las dudas sobre el papel de Maduro en la polémica proclamación del rival de Guaidó en el Parlamento

La principal es cómo beneficia lo ocurrido al presidente Nicolás Maduro y qué papel jugó en los movimientos para que Juan Guaidó no lograra acceder a la sede de la Asamblea para ser reelegido al frente del órgano legislativo.

Invocando el papel que la Constitución reserva al presidente del legislativo y alegando que Maduro es un “usurpador”, Guaidó fue reconocido en 2019 como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y la mayoría de países europeos y latinoamericanos.

¿Intentó Maduro arrebatar a Guaidó el cargo en el que se basó para desafiar su poder?

El hasta hace poco desconocido Luis Parra había sido acusado el pasado diciembre en una información de Armando.info de participar junto a otros diputados en una trama de corrupción relacionada con el programa de alimentos subsidiados del gobierno y de mediar en el extranjero en favor de empresarios vinculados a Maduro, lo que motivó su expulsión del partido Primero Justicia.

Parra niega las acusaciones.

Pese a que Maduro lo describe como un “opositor”, Parra contó en el tumulto que se produjo en la Asamblea con el apoyo de los diputados chavistas, que se hicieron con el control del hemiciclo en medio de forcejeos y empujones.

Así fue cómo ocupó el sillón que el último año había ocupado Guaidó mientras un fuerte despliegue de la Guardia Nacional le impedía a éste acceder al edificio.

Los periodistas presentes captaron imágenes de Guaidó tratando de saltar la verja que rodea al Congreso y siendo rechazado por los agentes.

Maduro aseguró que “si Guaidó no entró fue porque no tenía los votos”.

Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia declaró hace años a la Asamblea en desacato y nulas todas sus decisiones, Maduro apareció en la televisión estatal en la misma tarde del domingo para reconocer a Parra como su nuevo presidente.

Las cosas inusuales habían empezado ya antes.

Normalmente son los servicios de prensa de la Asamblea los que se ocupan de la acreditación y acceso de los periodistas, pero el Ministerio de Comunicación había requerido el día anterior los datos de los medios y reporteros que iban a cubrir la jornada, indicando un punto de recogida de las credenciales diferente al habitual.

Ya el domingo, efectivos de la Guardia Nacional iban conduciendo a los periodistas hacia un edificio oficial adyacente a la Asamblea donde recibieron instrucciones de esperar.

Finalmente, un funcionario anunció a los informadores que en breve podrían tomar declaraciones de “un diputado de la oposición”, cuya identidad no reveló.

Resultó ser José Brito, otro de los legisladores señalados por presunta corrupción y también expulsado del partido opositor al que pertenecía, que anunció entonces que Parra le iba a disputar a Guaidó la presidencia de la Asamblea en la sesión que iba a celebrarse.

Tras esto, y después de un exhaustivo registro por agentes del Servicio de Inteligencia, (Sebín), los periodistas pudieron acceder al hemiciclo, donde la bancada chavista ya había ocupado sus asientos.

Se vivieron entonces momentos de incertidumbre en los que legisladores de uno y otro bando hacían cuentas sobre quién reunía los votos necesarios, si Parra o Guaidó, y crecían las dudas sobre el paradero del segundo y las causas del retraso en su llegada.

Hasta que alrededor del mediodía, representantes del chavismo ocuparon la zona presidencial del hemiciclo y le entregaron un megáfono a Parra, que “juró” como nuevo presidente de la Asamblea entre los gritos de protesta de los leales a Guaidó en una ceremonia cuya legalidad cuestionan expertos constitucionalistas.

Lo atropellado de la sesión y la actuación de los servicios de seguridad durante toda la jornada ha llevado a muchos observadores a concluir que todo fue una operación orquestada por el gobierno de Maduro.

Para Phil Gunson, del centro de análisis International Crisis Group, “está claro que el gobierno decidió semanas atrás que tenía que recuperar el control del Parlamento inmediatamente al costo que fuera”.

Luis Vicente León, de la consultora Datanálisis, resume lo ocurrido en una “operación tosca e ilegítima”.

Otro de los motivos de sospecha estuvo en los problemas en las comunicaciones que se produjeron en Caracas a lo largo del día.

Durante toda la mañana fue imposible comunicarse telefónicamente o acceder a internet ni en el palacio legislativo, ni en sus aledaños.

Netblocks.org, una asociación dedicada a monitorear la libertad en la red, reportó que la compañía estatal de comunicaciones, CANTV, restringió el acceso a los servicios de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube durante varias horas, coincidiendo con el momento en que la Guardia bloqueaba el acceso de Guaidó y otros parlamentarios de la oposición.

Update: Access to Twitter, Instagram, Facebook services and YouTube restored in #Venezuela following restriction by state-run provider CANTV; during the disruption legislators were barred from entering congress; incident duration 2.5 hours 📈#5Ene pic.twitter.com/mycfU3a1W3

— NetBlocks.org (@netblocks) January 5, 2020