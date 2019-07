Boeing 737 Max: “Perdí a toda mi familia en el accidente de Ethiopian Airlines y no quiero volver a pisar mi casa”

“Perdí a mi esposa Carole, a mis tres hijos Ryan, Kelly y Ruby y también perdí a mi suegra. Me siento solo. Miro a la otra gente. Los veo con sus hijos jugando y yo no puedo tener a mis hijos, no podré ver sus caras de nuevo, ni escuchar sus voces”.