Caso Edward Gallagher: el asesinato que reveló el secreto mundo de los Navy Seals, el cuerpo de élite de la Marina de Estados Unidos

En julio pasado, Gallagher fue exculpado de esos cargos pero encontrado culpable de un delito menor al posar en una foto con el cuerpo de un combatiente de Estado Islámico.

A raíz de la acusación, fue degradado de su rango y sujeto a una acción disciplinaria que implicaba su retiro del cuerpo élite y despojado de los emblemas y honores correspondientes.

No obstante, el presidente Donald Trump le devolvió la graduación, y el jueves tuiteó que “NO se le despojará” del Broche Tridente que caracteriza a los miembros de los equipos Mar, Aire y Tierra de la Armada de los Estados Unidos o Navy SEALs (por su acrónimo en inglés SEa, Air and Land).

Además, el presidente dejó entrever que le había pedido la renuncia a Spencer por su manejo del juicio a Gallagher y por el “desbordado costo” del mismo.

Entretanto, Spencer, que ostentaba el cargo civil más alto en la Marina de EE.UU., manifestó en su carta de renuncia que era aparente que él y el presidente Trump no compartían el mismo concepto del “buen orden y disciplina”.

“El estado de derecho es lo que nos distingue de nuestros adversarios”, escribió. “Buen orden y disciplina es lo que ha permitido nuestra victoria contra la tiranía extranjera una y otra vez”.

Trump ha sido criticado por varios sectores militares tras su indulto a oficiales del Ejército acusados de crímenes de guerra.

En el siguiente artículo de la periodista de la BBC Tara McKelvey, publicado el 4 de julio de 2019, te recordamos los detalles de este polémico caso.

Un condecorado héroe de guerra fue hallado no culpable de asesinato y otros crímenes graves en una corte marcial esta semana en Estados Unidos. Pero su juicio arrojó luz sobre el mundo secreto de los Navy Seals y el sistema de justicia militar estadounidense.

Edward Gallagher, de 40 años, es de complexión fuerte, brazos musculosos y un bronceado profundo. Su esposa, Andrea, sus padres Melissa y Joe, y su hermano menor, Sean, estaban sentados detrás de él en la corte.

Fue nominado para una Estrella de Plata, uno de los máximos honores militares.

Una mañana durante el juicio, Gallagher giraba la cabeza, estirando los músculos de su cuello, mientras en una pantalla de computadora aparecían imágenes de un combatiente del autoproclamado Estado Islámico (EI).

El chico que aparecía en el video era el único combatiente del EI que sobrevivió a una batalla en Mosul en la primavera de 2017, y estaba tan delgado que un reloj de pulsera se ajustaba a su bíceps.

Fue herido levemente en la batalla, dijo a los jueces el médico forense Frank Sheridan. Luego, los iraquíes entregaron el chico a los Navy Seals para que recibiera atención médica en un recinto militar.

Esa mañana, Gallagher se arrodilló junto al niño con una bolsa médica que contenía su cuchillo de caza.

Un año y medio después, Gallagher fue acusado de acuchillar al chico, matarlo y posar con su cuerpo para una foto. El adiestrado francotirador también fue acusado de disparar a dos iraquíes, una niña con un hiyab con un estampado de flores y un anciano que caminaba cerca del río Tigris.

Los abogados de Gallagher dijeron que las acusaciones eran mentiras inventadas por miembros más jóvenes de su pelotón que combatían bajo su severo liderazgo. “Los presionaba”, dice el hermano de Gallagher, Sean. “Y se quebraron”.

Sean dice que su hermano, quien tiene formación médica, estaba atendiendo al niño. Agregó que se había comprobado que el marine le había realizado una incisión para abrir una vía respiratoria.

El niño murió de sus heridas de batalla, me dice Sean. “La acusación de que mi hermano lo acuchilló para terminar con él”, dice, fue “inventada”.

Siete hombres, incluido un Navy Seal, formaron parte del jurado, y seis de ellos habían servido en combate. Declararon a Gallagher no culpable de asesinato en primer grado en el caso del chico y no culpable de intento de asesinato en el de la niña y el anciano cerca del río. El jurado lo declaró culpable de posar con el cuerpo del joven.

Por posar con el cadáver, se reducirá su rango y paga. Además, fue condenado a cuatro meses de reclusión. Sin embargo, pasó varios meses en una cárcel militar mientras esperaba el inicio el juicio y, por ello, no tendrá que pasar más tiempo tras las rejas.

El juicio permitió a un jurado de militares evaluar las acusaciones. Proporcionó información sobre los célebres Navy Seals, equipos de operaciones especiales que ayudaron a llevar a cabo la redada que mató a Osama bin Laden y la que rescató al capitán Richard Phillips de los piratas somalíes. El juicio también ofreció un vistazo al opaco mundo de la justicia militar.

Para muchos, el veredicto fue una sorpresa. ¿Cómo podría desmoronarse el caso de los fiscales contra Gallagher, basado en los relatos de siete testigos?

El momento más llamativo del juicio se produjo cuando un testigo, Corey Scott, dijo que él, y no Gallagher, había matado al chico. Gallagher lo apuñaló, dijo Scott. Pero agregó que luego él mismo había asfixiado al niño para que no tuviera que volver a los líderes del EI, que podrían torturarlo.

Fue un momento dramático en el juicio, y muchos de los que estaban en la sala dudaron de su historia. Después de que Scott describiera el asesinato, miró a Gallagher y dijo que no quería que pasara su vida en prisión. Scott creía que tenía inmunidad, y por esa razón sintió que podía hablar abiertamente sobre el asesinato del niño.

Una persona involucrada en el caso me dijo que los fiscales y los abogados defensores sabían de antemano que un testigo confesaría el asesinato. Al escuchar el testimonio de Scott, uno de los fiscales saltó de su silla y lo acusó de mentir.

Meses antes del juicio, el presidente Donald Trump tuiteó sobre el “servicio a nuestro país” de Gallaguer y después indicó que podría otorgarle el perdón presidencial.

El interés del presidente ayudó a que Gallagher tuviera acceso a abogados de alto perfil como Marc Mukasey, que también es abogado de la Organización Trump.

Después del veredicto, Trump pareció atribuirse el crédito por el resultado.

Congratulations to Navy Seal Eddie Gallagher, his wonderful wife Andrea, and his entire family. You have been through much together. Glad I could help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019