Coronavirus e información: un niño de 5 años ciego y otros trágicos casos de los efectos de la desinformación sobre el covid-19

¿Pueden matar las noticias falsas?

Un equipo de la BBC estuvo investigando decenas de casos de información errónea sobre el covid-19, hablando con las personas afectadas y autoridades médicas para verificar las historias, y encontró vínculos entre las falsedades que se propagan y episodios de asaltos, incendios provocados y muertes en todo el mundo.

Los expertos dicen que el potencial de daño indirecto causado por rumores y teorías de conspiración podría ser mucho mayor.

“Pensamos que el gobierno estaba usando el covid-19 para distraernos”, dice Brian Lee Hitchens. “O que tenía que ver con el 5G. Por lo tanto, no seguimos las reglas ni buscamos ayuda antes”.

Brian, de 46 años, habla por teléfono desde su cama de hospital en Florida. Su esposa está grave, sedada y con un respirador en una sala adyacente.

“Sus pulmones están inflamados. Su cuerpo simplemente no responde”, dice con voz temblorosa.

Después de leer teorías conspirativas en internet, pensaron que la enfermedad era un engaño o, al menos, no peor que la gripe. Pero a principios de mayo, la pareja contrajo covid-19.

“Ahora me doy cuenta de que el coronavirus definitivamente no es falso”, dice, sin aliento. “Está ahí afuera y se está extendiendo”.

Fue a fines de marzo cuando Wanda y Gary Lenius comenzaron a escuchar sobre la hidroxicloroquina.

La pareja notó un ingrediente de nombre similar en la etiqueta de una botella vieja de un desinfectante que tenían en su casa en Phoenix, Arizona.

La hidroxicloroquina puede tener potencial para combatir el virus, pero aún se está investigando.

El lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió su uso en ensayos luego de que un estudio reciente sugiriera que en realidad podría aumentar el riesgo de que los pacientes mueran por covid-19.

Las especulaciones sobre su efectividad comenzaron a circular en línea en China a fines de enero. Varios medios, incluidos medios estatales chinos, tuitearon estudios antiguos en los que se probaba como una medicina antiviral.

Luego, un médico francés difundió resultados alentadores. Aunque más tarde se plantearon dudas sobre ese estudio, el interés en la hidroxicloroquina aumentó.

Fue mencionado, con diversos grados de escepticismo, por una variedad de medios de comunicación y personas influyentes, incluido el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

También se abrió paso en las sesiones de prensa de la Casa Blanca, y en el Twitter del presidente de EE.UU., Donald Trump.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020