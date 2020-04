Coronavirus: Por qué regresó la tensión entre EE.UU. e Irán en el Golfo Pérsico en medio de la pandemia

En comparación, su tuit del miércoles llamando a los comandantes de la Marina de EE.UU. a “derribar” a los botes iraníes que hostigan a los buques de guerra estadounidenses fue un lapsus mucho más pequeño.

Pero sin duda también fue lamayor amenaza de acción militar directa por parte de EE.UU. desde el asesinato en Irak del general Qasem Soleimani, uno de los principales comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, a inicios de este año.

Esa acción llevó a Estados Unidos e Irán al borde del conflicto armado, pero ¿qué provocó la nueva advertencia de Trump?

¿Y por qué con Irán y los Estados Unidos ocupados en hacer frente a la pandemia de Covid-19 se han vuelto a intensificar las tensiones?

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020