El hacker que le habló a una niña por una cámara Ring colocada en su habitación

“Soy Santa Claus. Soy tu mejor amigo”, dice la voz. “Puedes hacer cualquier cosa que quieras ahora”, agrega.

Eso es lo que muestra un video que, según la familia de la niña de 8 años, fue grabado en una cámara inteligente Ring que fue hackeada.

La familia de Mississippi, Estados Unidos, compartió el video en redes sociales advirtiéndole a la gente que asegure de mejor manera este tipo de dispositivos.

Tal como la familia LeMay le dijo al diario Washington Post, la cámara de seguridad fue instalada recientemente en la habitación que Alyssa LeMay comparte con sus dos hermanas pequeñas.

Each time I've watched this video it's given me chills.

A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter.

More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0

— Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019