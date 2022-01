El increíble rescate de un piloto segundos antes de que su avioneta fuera arrollada por un tren

Escapó de la muerte dos veces en cuestión de segundos.

Un piloto fue sacado de la cabina de su avioneta este domingo luego de haber aterrizado de emergencia en una vía férrea y apenas unos segundos antes de que la aeronave fuera arrollada por un tren que se acercaba a toda velocidad.

El suceso ocurrió en Los Ángeles (California), cuando un pequeño avión monomotor realizó un descenso sobre la vía del ferrocarril, tras perder potencia, según informó la policía.

With dramatic timing seen frequently in the movies but rarely with an actual life on the line, rescuers pulled a pilot from the wreckage of his plane’s crash landing just seconds before a train smashed into it in Los Angeles. https://t.co/TLEck4CQEp pic.twitter.com/HUtBzSwtdk

— The New York Times (@nytimes) January 10, 2022