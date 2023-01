El país donde las cebollas son más caras que la carne

El kilo de cebollas rojas y blancas alcanzó esta semana unos US$11, mientras que un pollo entero se podía comprar por unos US$4.

Esta cifra es más alta que el salario mínimo diario en Filipinas, que se sitúa en torno a los US$9.

Con el aumento de los precios, las autoridades del país incluso han incautado envíos ilegales de cebolla.

A principios de enero, se interceptaron cebollas de China por un valor de US$310.000 después de un intento de contrabandearlas como si fueran ropa.

En las redes sociales, los filipinos han publicado mensajes graciosos criticando al gobierno, al que muchos culpan en parte de la situación actual.

“Adiós chocolates, hola cebollas. Las sibuyas [cebolla] tiene potencial para convertirse en el mejor pasalubong [regalo] para llevar a casa en Filipinas”, publicó en Twitter un filipino que vive en Estados Unidos.

“Regresamos con cebollas en lugar de chocolates de nuestro viaje a Arabia Saudita”, escribió otro.

Otro usuario que también viajó a Estados Unidos compartió una imagen de un frasco de cebolla en polvo.

“Como la cebolla se ha vuelto tan valiosa como el oro en Filipinas, quería comprar estos tarros para llevar a casa y regalar”, se lee.

“Pero he visitado cinco supermercados y todas las existencias están agotadas“.

“Le pregunté a una vendedora qué pasó y me dijo que los ‘turistas filipinos los habían comprado todos'”, cuenta.

Since onion is like gold in the Philippines, I wanted to buy these to bring home and give away as gifts. But I have visited five supermarkets and all the stocks are gone. I asked one salesgirl what happened and she said, "Oh, the Filipino tourists bought a lot. I wonder why…😂 pic.twitter.com/i351ri7kor

— LADLADofficial🏳️‍🌈 (@LADLADofficial) January 12, 2023