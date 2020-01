“Es un derecho constitucional otorgado por Dios”: la controversial manifestación en defensa de portar armas en EE. UU.

Los asistentes al evento llamado “Día del cabildeo” (Lobby Day) reivindicaban el derecho constitucional del porte de armas y cuestionaban las medidas restrictivas y de control propuestas en Virginia y otros estados del país.

La tensión generada en los días previos a esta concentración ocasionó que el gobernador estatal Ralph Northam (demócrata) declarara emergencia temporal en Richmond ante la posibilidad de enfrentamientos y la participación de grupos civiles considerados violentos.

Por si fuera poco, la manifestación se realizó en el llamado “Día de Martin Luther King”, un feriado estadounidense que homenajea al reverendo afroestadounidense asesinado con un arma de fuego en 1968.

El mitin fue convocado por la Liga de Defensa de Ciudadanos de Virginia, en grupo civil que se opone a las leyes de control de armas propuestas por los demócratas que controlan el gobierno del Estado.

La entidad considera esas iniciativas como una violación de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que establece el derecho de las personas a poseer y portar armas.

Aquella enmienda, que data de finales del siglo XVIII, ha sido objeto de múltiples controversias y cuestionamientos a través de los años.

La plaza del Capitolio de Richmond fue elegida como sede del evento dado que allí se reúnen los legisladores del Estado de Virginia.

Si bien el estado de emergencia declarado por el gobernador prohibió que se porten armas en el sitio de la concentración, ciudadanos armados llegaron hasta los alrededores de la zona de restricción.

Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado en la ciudad desde las primeras horas del lunes para evitar episodios de violencia como se vivieron en actividades similares en otras ciudades.

El temor a lo que pudiera suceder este lunes provocó que la Administración Federal de Aviación emitiera restricciones temporales de vuelo sobre la ciudad, por lo que quedó prohibido volar aviones particulares o drones.

El FBI anunció la semana pasada que había arrestado a siete miembros de un grupo extremista neonazi conocido como The Base, de los cuales al menos tres planeaban viajar hasta Richmond.

Aquellos arrestos hicieron evidente que grupos de extrema derecha aprovechan esta clase de manifestaciones para ganar fuerza, explicó el periodista de BBC Joel Gunter desde Richmond.

Algunos de esos colectivos, como The Base, declaran explícitamente su objetivo de incitar una guerra racial en Estados Unidos, añade Gunter.

“Armarnos es nuestro derecho constitucional otorgado por Dios. Tener un arma es para tranquilidad. Es una cuestión de protección”, señaló un joven de 24 años que acudió a la concentración.

Llegó con un grupo de amigos, entre los cuales uno portaba un rifle de asalto AR-15, según reporto la agencia de noticias AFP.

En la manifestación también se pudo ver una bandera con el dibujo de un rifle y el mensaje “Ven y tómalo”.

Muchos en la multitud llevaron trajes camuflados o ropa de caza.

En los alrededores del Capitolio se vendieron camisetas y otras mercancías con lemas a favor de las armas y de apoyo al presidente Donald Trump, quien es un duro crítico las propuestas de control de armas en Virginia y el resto de EE.UU.

Gente de todo Estados Unidos está atenta a lo que suceda aquí, indicó al principio de la manifestación Philip Van Cleave, líder de la Liga de Defensa de Ciudadanos de Virginia.

“No quieren que fracasemos en detener esto”, dijo el activista en referencia a los intentos de su organización por impedir que las leyes de restricción propuestas sean aprobadas.

“Hemos recibido grandes donaciones de otros estados”, añadió.

El presidente Donald Trump, un importante aliado del cabildeo proarmas, expresó su apoyo a los manifestantes de Virginia en Twitter el viernes.

“Su segunda enmienda está bajo un ataque muy serio en Virginia”, escribió el mandatario.

Trump añadió que “eso es lo que sucede cuando votas por los demócratas, te quitarán las armas”.

Your 2nd Amendment is under very serious attack in the Great Commonwealth of Virginia. That’s what happens when you vote for Democrats, they will take your guns away. Republicans will win Virginia in 2020. Thank you Dems!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020