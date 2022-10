“Esa amistad tenía un monstruoso lado oscuro”: la enfermera que ayudó a capturar a su amigo y colega por ser un asesino en serie (y que inspiró la película “El ángel de la muerte”)

Aunque The Good Nurse, traducida al español como “El ángel de la muerte”, no carece de tensión psicológica, no es la típica producción sobre un asesino sensacionalista.