Facebook: las controvertidas palabras de Mark Zuckerberg sobre el plan de Elizabeth Warren para desmantelar la red social si llega a ser presidenta de EE.UU.

Según la senadora, estas compañías han crecido tanto y tienen un poder tan “excesivo” en el mercado y sobre los usuarios, que deben dividirse en empresas más pequeñas.

Ahora, con una grabación filtrada que publicó el sitio de noticias tecnológicas The Verge, sabemos cuál es la opinión al respecto del fundador y presidente ejecutivo de Facebook: peleará “a muerte” contra el plan de la candidata demócrata.

Zuckerberg, que admitió en Facebook que el audio es genuino —fue grabado durante dos reuniones mantenidas por Zuckerberg y empleados de Facebook el pasado mes de julio—, dice que está preocupado por los intentos de dividir su empresa.

“Si ella es elegida presidenta, apuestoque enfrentaríamos un proceso legal, y apuesto que ganaríamos ese proceso legal”, dijo.

“¿Y aún así apesta? Sí. O sea, no quiero enfrentarme a una enorme demanda contra nuestro gobierno. Esa no es la posición en la que queremos estar. Nos importa nuestro país y queremos trabajar con nuestro gobierno para hacer algo bueno”, agregó Zuckerberg.

“Pero miren, al final, si alguien va a tratar de amenazar algo tan existencial, hay que pelear a muerte”, declaró.

Poco después de que The Verge publicara los comentarios de Zuckerberg, Elizabeth Warren respondió en Twitter con una nueva crítica a Facebook.

What would really “suck” is if we don’t fix a corrupt system that lets giant companies like Facebook engage in illegal anticompetitive practices, stomp on consumer privacy rights, and repeatedly fumble their responsibility to protect our democracy. https://t.co/rI0v55KKAi

— Elizabeth Warren (@ewarren) October 1, 2019