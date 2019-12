Guerra comercial entre EE. UU. y China: anuncian un acuerdo preliminar para evitar aranceles por miles de millones de dólares

Estados Unidos y China anunciaron este viernes la conclusión de la “fase uno” de un pacto para poner fin a la guerra comercial y que significará la paralización o la postergación de elevados impuestos previstos para el comercio bilateral.

Horas después de que en Washington se diera a conocer que el presidente Donald Trump había dado el visto bueno al acuerdo, el Ministerio de Comercio de China lo confirmó este viernes en una rueda de prensa convocada de urgencia.

Washington planeaba aplicar a partir del domingo una nueva ronda de aranceles a las exportaciones chinas. La medida, sin embargo, ha sido cancelada a la espera de la firma oficial del acuerdo.

De haberse aplicado, habría significado que millones de productos procedentes de China como teléfonos inteligentes, juguetes y ropa se habrían encarecido para los consumidores estadounidenses justo en la época de consumo navideña.

Las bolsas estadounidenses registraron una notable alza ante la expectativa de que el enfrentamiento comercial entre Washington y Pekín esté llegando a su fin.

Según dieron a conocer medios estadounidenses, los negociadores de ese país están ofreciendo reducir de forma significativa los aranceles aplicados sobre productos chinos valorados en unos US$360 mil millones.

A cambio, China habría prometido adquirir grandes cantidades de soya, pollo y otros productos agrícolas de Estados Unidos.

No obstante, dado el carácter preliminar de este acuerdo, en caso de que Pekín rompa alguna parte del acuerdo, el gobierno de Trump tendrá la posibilidad de imponer nuevamente estos aranceles.

El tema agrícola es muy importante en la relación bilateral entre ambos países y un área en la que Washington cree que hay oportunidad de crecimiento.

En 2018, China importó US$137.000 millones en bienes agrícolas, pero las importaciones desde EE.UU. nunca han superado los US$25.900 millones.

El año pasado se redujeron como consecuencia de la guerra comercial y se ubicaron en US$9.200 millones.

A través de Twitter, Trump explicó este viernes que en esta primera fase se mantendrá en vigor el arancel de 25% sobre productos chinos valorados en US$250.000. pero que el impuesto de 15% que se aplica desde septiembre sobre productos chinos por un valor de US$120.000 millones será reducido hasta 7,5%..

Además, se suspenderá la aplicación de los nuevos impuestos previstos para el domingo.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019