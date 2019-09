Huracán Dorian: al menos 5 muertos en Bahamas por el paso del ciclón más devastador en azotar el archipiélago desde que se tienen registros

“Es una tragedia histórica que habrá que superar con mucho tiempo”, dijo este lunes el primer ministro de Bahamas, Huber Minnis.

“Este es probablemente el día más triste y peor para mí para dirigirme al pueblo de Bahamas. Nos enfrentamos a un huracán que nunca hemos visto en Bahamas”, había dicho Minnis este domingo entre lágrimas.

Dorian llegó al archipiélago como huracán de categoría 5. Allí se registraron ráfagas de cerca de 300 km/h, las más fuertes que haya tocado tierra en el Atlántico desde que se tienen registros.

Antes de conocerse el primer balance de víctimas, el ministro de Exteriores de Bahamas, Darren Henfield, ya había avanzado en la mañana del lunes que el número de fallecidos podía ser alto.

“Tenemos reportes de víctimas, tenemos reportes de que se están viendo cuerpos”, dijo a la emisora estatal ZNS desde la isla principal de Ábaco, si bien aclaró que estas indicaciones aún no habían podido ser confirmadas por la imposibilidad de realizar una inspección en terreno por los fuertes vientos y lluvias.

“Las redes eléctricas están caídas, los postes de luz están caídos, hay árboles cruzados en las calles”, agregó.

“Por favor, por favor recen por nosotros. Recen por Ábaco, se lo suplico”, gritaba desesperadamente una mujer, cuyo testimonio recogió el programa de radio Newsday de la BBC.

A desperate cry for help 😢😢😢😢#HurricaneDorian #Abaco #Bahamas Lord please help us

