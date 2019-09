Huracán Dorian azota Bahamas: las imágenes de la devastación compartidas en redes por los habitantes de las islas

Sin embargo, tan pronto como el huracán pasó, las imágenes del daño empezaron a difundirse en redes sociales.

Latrae Rahming, antiguo secretario de prensa del gobierno de Perry Christie, fue recolectando algunos de los videos compartidos por los residentes, particularmente en la Islas Ábaco, que se teme que son las más afectadas.

Los medios locales de Bahamas hablan de que un niño murió como consecuencia del huracán de categoría 5, que ahora se dirige hacia el norte, en paralelo a la costa este de Estados Unidos.

Así se veía el desastre en la playa de las Islas Ábaco.

Damn I don't know-how safe is it evacuating people with tractors and a dump truck pic.twitter.com/fsZx3LEjip

Rahming expresó sus dudas sobre la seguridad de las evacuaciones.

More video out of Abaco it's like a tornado went through the place pic.twitter.com/0EkdwPGkjp

— Latrae Rahming (@p0sitivechange) September 1, 2019