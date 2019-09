Huracán Dorian: por qué hay calma dentro del ojo de un huracán y después viene lo peor

Generalmente, cesan los vientos y las lluvias, el cielo se despeja e incluso, sale el sol o se ven las estrellas si ya se hizo de noche.

Pasó, de hecho, desde el domingo en Bahamas: luego de horas de vientos feroces, marejadas bíblicas y lluvias intensas, muchos de los habitantes de las islas Ábaco y Gran Bahama creyeron que Dorian se alejaba.

En las redes sociales comenzaron a circular videos de personas que salían de sus casas a filmar los desastres que el huracán había dejado.

A tal punto llegó que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos usó sus redes sociales e incluso sus boletines para llamar a precaución y pedirles a los fotógrafos aficionados que tomaran refugio.

“IMPORTANTE: Hemos visto videos en las Ábacos de personas que se aventuran en el ojo de Dorian. Todos deben refugiarse de inmediato ya que los vientos aumentarán rápida e impredeciblemente después de que pase el ojo”, escribió el NHC en Twitter.

En efecto, pocas horas después volvieron las lluvias y los vientos con una fuerza peor de la que habían experimentado hasta entonces.

Y por más de 24 horas siguió diluviando en Bahamas y, según medios y autoridades, la devastación es considerable.

Pero, ¿cómo se explica la calma que vivieron muchos por varias horas antes de que volviera la tempestad?

Para comprender la calma en el ojo de los huracanes es preciso entender la propia estructura de estas tormentas.

Los huracanes se forman a partir de centros de bajas presiones atmosféricas en aguas cálidas alrededor de los cuales comienzan a circular fuertes corrientes de aire.

Cuando el agua del océano se calienta, el aire se eleva y forma remolinos para rellenar la baja presión que esto crea.

Esto hace que se succione el aire hacia adentro y hacia arriba, lo cual refuerza la baja presión en el centro.

Así, cuando la velocidad del viento aumenta a 128 km/h, se crea una especie de “vacío” que los meteorólogos llaman “ojo”, dado que tiene una forma casi circular.

El mecanismo exacto que genera el centro es todavía un tema de controversia y sujeto a varias teorías.

Para ilustrarlo con un ejemplo cotidiano, es como una una secadora de ropa: a medida que gira, en el centro se crea un vacío. Algo parecido pasa en los huracanes, donde varias fuerzas, entre ellas la centrífuga, hacen que el centro sea un lugar despejado.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN – #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb

