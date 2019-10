“Impeachment” a Trump: el presidente estadounidense le pide a China que investigue a Joe Biden

“China debería comenzar una investigación sobre los Biden porque lo que sucedió en China es casi tan malo como lo que sucedió con Ucrania”, aseguró Trump frente a un grupo de periodistas en la Casa Blanca.

Trump le recordó al país asiático las negociaciones comerciales que se están llevando a cabo entre las dos potencias y sugirió que si China “no hace lo que queremos”, su gobierno podría ejercer su “tremendo poder” en los tratados.

Mr. President, you cannot extort foreign governments to help you win re-election. It’s an abuse of power. It violates your oath of office. And it jeopardizes our national security. I know you want to rig the primary and pick your opponent, but I’m not going anywhere. https://t.co/LZQ8W3fmU6

— Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2019