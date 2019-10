Impeachment a Trump: la Casa Blanca advierte que “no participará en la investigación”

El gobierno de Donald Trump se negó oficialmente a cooperar con la investigación del juicio político al presidente este martes, en medio de las crecientes tensiones políticas en el país.

En una carta enviada a los líderes demócratas este martes, la Casa Blanca considera el proceso “sin fundamento” y “constitucionalmente inválido”.

Tres comités de la Cámara de Representantes del Congreso liderados por los demócratas anunciaron el inicio de las investigaciones el pasado septiembre y la actual oposición de Washington lleva al país a una “guerra política”, según auguraron especialistas en política estadounidense.

La misiva de la Casa Blanca se produce horas después de que el gobierno de Trump impidiera que el embajador de EE.UU. ante la Unión Europea, Gordon Sondland, se reuniera a puertas cerradas con los comités demócratas del Congreso como parte de la investigación del juicio político.

Unos mensajes de texto publicados la semana pasada muestran que Sondland discutió con otros diplomáticos estadounidenses los esfuerzos para presionar a Ucrania sobre Biden, la clave en este proceso de juicio político.

La abogada de la Casa Blanca, Pat Cipollone, dirigió la carta de ocho páginas a la líder demócrata y presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y a los tres presidentes de los comités demócratas.

Acusó a los líderes de establecer una investigación “que viola la justicia fundamental y el debido proceso constitucionalmente exigido”, específicamente al no realizar una votación para iniciar la investigación.

