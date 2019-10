Incendio en California: las consecuencias de los devastadores fuegos que llevaron a declarar la emergencia en todo el estado

Así recuerda el corresponsal de la BBC Peter Bowes la tensión vivida en el momento en que su familia tuvo que escapar de su casa en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, ante la cercanía de las llamas.

Ese es uno más de los incendios que azotan California desde la semana pasada.

Este domingo, las llamas fuera de control llevaron al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia en toda California.

En la madrugada de este lunes un nuevo fuego en una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, muy cerca del museo The Getty Center, obligó a 10.000 residentes a abandonar algunas de las casas más caras de la ciudad.

Decenas de miles de viviendas se enfrentan a la amenaza de los fuegos, que siguen extendiéndose por la intensidad de los vientos pese al trabajo de los bomberos.

En las carreteras, se pudo ver a cientos de vehículos cargados de cajas con las pertenencias de los vecinos de las zonas más afectadas.

En total, cerca de 200.000 personas se vieron obligadas a evacuar sus casas y alrededor de un millón se quedaron sin luz.

Se trata del apagón controlado más grande en la historia del estado, como estrategia de la compañía eléctrica de evitar nuevos fuegos por el deteriorado estado de buena parte de sus sistema y cableado.

Entre los afectados por el incendio más reciente está el jugador de la NBA LeBron James.

“Estos incendios de Los Ángeles no son ninguna broma”, publicó el alero de Akron.

“Tuve que evacuar mi casa de emergencia y he estado conduciendo con mi familia tratando de encontrar unas habitaciones, de momento sin suerte”, tuiteó en la madrugada de este lunes.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️

— LeBron James (@KingJames) October 28, 2019