Irán ahorca en público al joven Majidreza Rahnavard, la segunda ejecución en menos de una semana por las protestas

Un tribunal lo condenó por “odio contra Dios”, después de encontrarlo culpable de apuñalar a muerte a dos miembros de la paramilitar Fuerza de Resistencia Basij.

Rahnavard fue ejecutado solo 23 días después de su arresto.

Organizaciones de Derechos Humanos han advertido que los manifestantes están siendo sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos sin debido proceso.

La familia de Rahnavard no estaba al tanto de que lo iban a ejecutar, según activistas del colectivo de oposición 1500tasvir.

En un mensaje de Twitter dijeron que la familia recibió una llamada telefónica de un funcionario a las 07:00 horas locales diciéndoles: “Hemos dado muerte a su hijo y hemos enterrado su cuerpo en el cementerio Behesht-e Reza”.

They allowed #MajidRezaRahnavard’s mother to visit him, and didn’t speak of execution at all. She left smiling and hoping that her son would be released soon.

This morning she arrived when her son’s murderers were burying his dead body alone.#StopExecutionInIran pic.twitter.com/9n2k02uE60

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) December 12, 2022