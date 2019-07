Ivanka Trump y Jared Kushner: los controvertidos poderes de la hija y el yerno del presidente Trump

Ivanka Trump se encuentra desde el fin de semana en el ojo de una nueva tormenta desde que el gobierno francés difundió un video que los medios estadounidenses no han parado de describir como un “momento incómodo”.

En la imagen, Ivanka Trump aparece conversando los gobernantes de Canadá, Francia y Reino Unido, Justin Trudeau, Emmanuel Macron y Theresa May, además de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

El video, grabado en el marco de la cumbre del G20 en Osaka y que dura unos pocos segundos, no permite apreciar de qué hablan ni el contexto en que se da la charla. Y tampoco está claro por qué Ivanka Trump está allí.

El mero hecho de que la hija y asesora del presidente de Estados Unidos dialogue con cuatro de los pesos pesados de la política mundial llamó la atención de muchos.

El video se volvió viral, también los cuestionamientos y los memes con el hashtag #UnwantedIvanka (Ivanka no deseada).

“El papel prominente de Ivanka en la reunión del G20, donde se sentó junto al presidente durante las sesiones de fotos y se mezcló con los líderes mundiales, no tiene precedentes”, comenta a BBC Mundo Anthony Zurcher, corresponsal en Estados Unidos de la BBC.

“Puede ser chocante para algunos, pero ser la hija de alguien en realidad no es una cualificación profesional. Daña nuestra posición diplomática que Trump tenga esta actitud”, escribió la congresista demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ

