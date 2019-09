Jennifer Arcuri, la exmodelo y empresaria que pone en aprietos a Boris Johnson

La estadounidense, exmodelo y empresaria, se mudó a Londres cuando Johnson era el alcalde, cargo que ocupó entre 2008 y 2016. Y él fue el conferencista principal de una conferencia organizada por una de sus compañías tecnológicas.

El vínculo no suscitó sospechas hasta que el 23 de septiembre el jefe de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea de Londres, Len Duvall, envió una carta a Johnson exigiendo que diera a conocer los detalles de todos los contactos que tuvo con Arcuri, “incluyendo los sociales, personales y profesionales, mientras fue alcalde de Londres”.

El órgano de supervisión evalúa si Johnson no declaró un potencial conflicto de intereses por favorecer a una amiga cercana con sustanciosas subvenciones.

La carta fue enviada un día después de que el diario británico The Sunday Times reportara que una de las empresas de Arcuri, Innotech, había recibido subvencionespor £10.000 y £1.500 (unos US$12.300 y USS1.800 respectivamente) por parte de London & Partners, la promotora de la Alcaldía de Londres, cuando Johnson ocupaba el máximo puesto del gobierno de la capital británica.

La compañía, dedicada a organizar encuentros de emprendedores jóvenes del sector tecnológico, además recibió del gobierno £15.000 (unos USS18.500) en concepto de ayudas a empresarios extranjeros para establecer sus empresas en Reino Unido, de acuerdo al medio.

A esto se suma una subvención de £100.000 (unos US$123.000) recibida por Hacker House, otra empresa de Arkuri, del Departamento de Cultura, Medios y Deporte a principios de este año.

Al ser preguntado al respecto el lunes por la BBC, el primer ministro dijo: “Todo lo que puedo decir es que estoy muy orgulloso de lo que hice como alcalde de Londres… Puedo decirte que absolutamente todo fue hecho de la manera correcta”.

Se describe a sí misma en Twitter como empresaria, experta en ciberseguridad y productora.

Comenzó como DJ en Radio Disney y luego escribió y produjo un corto que se presentó en el Festival de Cannes. Ahora dirige empresas que ofrecen distintos servicios de soluciones tecnológicas.

El primer vínculo conocido públicamente con Boris Johnson data de 2012, cuando su compañía establecida en Londres, Innotech Network, organizó un evento en el que el invitado de honor era el entonces alcalde de la ciudad.

Yesterday was a hiccup. It happens. Did every1 forget all the good he has done for #london? @MayorofLondon @lozmoore_

— Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) March 25, 2013