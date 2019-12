Katsuko Nakamura: el caso de la joven atacada en un Uber “5 estrellas” y por qué se habla de un mercado negro de cuentas de conductores

El conductor de Uber acusado de agresión por una joven en México perdió 5 centésimas de calificación tras denunciarlo, asegura la víctima.

Al vivir en Ciudad de México, donde nueve de cada 10 habitantes se sienten inseguros en el transporte público*, la joven de 20 años sabe de varias cosas en las que debe estar alerta.

Comprobó que el conductor y el vehículo correspondieran con los datos de la aplicación, se sentó en el asiento detrás del chofer, pues así es más difícil ser víctima de alguna amenaza armada y revisó que la puerta estuvieran desbloqueada para no quedar atrapada.

El conductor que la recogería, además, tenía una calificación perfecta de 5 estrellas, con 4.474 viajes realizados en un año, algo tranquilizador aunque inusual, dado el natural desgaste que se da al realizar cientos de viajes y lo difícil que es tener el 100% de usuarios satisfechos.

Esas precauciones no fueron suficientes.

“Una de las primeras frases que me dijo fue ‘¿Ya a descansar?’, a lo que contesté casi sin ganas que sí. Dijo: ‘¿Siempre sales tan tarde?’ y le respondió que no con firmeza. Me preguntó: ‘¿Por qué tan solita?’. Y él mismo se respondió: ‘Ya no vas a estarlo'”, relata Nakamura.

BBC Además de calificación perfecta, el conductor tenía varios reconocimientos adicionales, entre ellos de “Excelente servicio” y “Buena conversación”.

De pronto se dio cuenta que el conductor ya no traía los guantes de piel que portaba primero, sino unos de látex. Y su auto avanzó por una vía rápida y a gran velocidad, una ruta inusual para el trayecto solicitado.

“Mi novio en el teléfono escuchó que yo le gritaba al conductor que me quería bajar, sin que tuviera respuesta. Pensé en arrojarme del auto o usar el respaldo de la cabeza como arma”, recuerda.

El auto se frenó cuando otro vehículo se atravesó en su camino, momento que Nakamura aprovechó para saltar a mitad de la calle y huir.

“Temí por mi vida en todo momento, pero sabía que solamente dependía de mí salvarme”, señala.

Conductor 5 estrellas

Nakamura denunció ante las autoridades al conductor de Uber por lo que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) inició la investigación del caso el pasado miércoles.

El hombre fue detenido, informó la PGJCDMX en un comunicado, pero la joven dice que a pesar de que lo identificó como su “agresor”, hasta la tarde de este viernes era incierto si sería acusado de algún delito o dejado en libertad.

Twitter/Uber_Mex La primera respuesta de Uber en Twitter vino minutos después de que el hermano de Katsuko Nakamura denunció el caso.

“Me dijeron en un principio que él estaba detenido por otro delito que no me especificaron. Me comentaron que está retenido 72 horas, las cuales se cumplen este sábado en la mañana. Espero respuesta para saber qué es lo que va a pasar, si lo van a dejar ir”, le dice Nakamura a BBC Mundo.

La fiscalía asegura que sigue con la investigación del caso, mientras que Uber le dijo a BBC Mundo que corresponde a las autoridades determinar si enfrentará cargos.

“Hemos respondido ya a la solicitud de información que nos hizo la autoridad en las últimas 24 horas”, señaló Cecilia Román, portavoz de asuntos de seguridad de la empresa.

“Entendemos que incluso un comentario o una pregunta inapropiada pueden hacer sentir en riesgo a alguien, y es sumamente grave (…). Hemos seguido los protocolos de investigación, contactamos a las personas necesarias y hemos desactivado la cuenta del socio conductor en cuestión”, añade.

Por qué el conductor tiene una calificación perfecta es información que Uber no puede proporcionar en medio de la investigación, dice la portavoz.

Getty Images Los usuarios de Uber tienen la opción de calificar con estrellas a los conductores una vez completado el viaje.

Por el contrario, Nakamura asegura que “el agresor sigue estando en la plataforma en activo“.

“Su calificación pasó de 5 estrellas a 4,95, es el único cambio que he visto en la plataforma”, afirma Nakamura, quien notó la variación al revisar este viernes la aplicación.

La joven teme que el conductor pueda tener acceso a datos como la dirección de su casa que colocó al solicitar el viaje.

¿Cuentas a la venta?

Muchos notaron el hecho de que alguien con tan buen historial en Uber pudiera externar un comportamiento verbal amenazante y manejar su auto de forma intimidante para Nakamura.

Varias personas que respondieron a la denuncia de su hermano Ángel Nakamura en Twitter hicieron notar que en redes sociales hay múltiples publicaciones que ofrecen cuentas para conductores de Uber.

Los anuncios prometen darle al comprador una cuenta con historial perfecto, un número de viajes probado, desbloquear a aquellos que fueron sancionados por Uber, entre otras facilidades.

BBC

BBC Mundo contactó a un par de los anunciantes en Facebook y respondieron que para México hay cuentas “normales” con calificación menos perfecta y otras de 5 estrellas a un costo de casi US$30.

“Tú puedes modificar la información (foto y nombre), y no, ya el examen no lo tienes que hacer, ya que la cuenta ya la crearon antes”, decía el vendedor ante la duda de si eso evitaba las pruebas de confianza de Uber.

Además de México, en otros países donde opera Uber, como Perú, Chile, Colombia, también hay ofertas de presuntos conductores activos que venden su perfil.

BBC Varias publicaciones ofrecen la activación de cuentas de conductores, algo que Uber advierte como un engaño.

“Yo planteé este tipo de situaciones a la Procuraduría y ellos me dijeron que no, que este tipo de hackeos no existían, que era muy difícil acceder a la plataforma y hacer pasar esta información como real”, dice Nakamura.

¿Qué hace Uber?

Desde Uber advierten que este tipo de ofertas representan un “engaño o un potencial fraude”, ya que los registros de conductores tienen un procedimiento presencial.

“Hay tres pasos: una prueba psicométrica, la validación de documentos y la revisión de antecedentes penales”, dice Cecilia Román, quien dice que de los candidatos solo 12% logra activar una cuenta.

“Ante ese grado de robustez de los procesos, probablemente haya personas que deseen aprovecharse de quien está interesado”, añade.

Además, sostiene que hay un filtro de comprobación de identidad a través de un selfie que se aplican de forma “aleatoria” a la base de conductores.

Getty Images Uber tiene presencia en varios países de América Latina.

Sin embargo, reconocen que puede haber personas con conductas “malintencionadas” y “posiblemente delictivas” que buscan nuevas formas de atacar los filtros de Uber.

“Entonces, nosotros en lo que invertimos es para estar un paso delante de quien quiera hacer cualquier tipo de mal uso (de la plataforma). Si alguien quiere hacer mal uso, nunca dudaremos en compartir la información con las autoridades”, explica Román.

Nakamura dice que solo espera que el presunto agresor sea procesado.

“Quiero que sea detenido, que no vuelva a estar en las calles y hacerlo de nuevo. Que no le pase a nadie más, que no por las investigaciones inconclusas, quizás, él el día de mañana pueda inscribirse a esta u otra plataforma”.

*Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019.