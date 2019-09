La espectacular imagen de un “hongo zombi” que toma el control absoluto de un escarabajo en Perú

No es un singular embellecimiento de las antenas de un escarabajo, no. Se trata de un “hongo zombi” que ha tomado el control absoluto del insecto.

Esta fascinante imagen del francés Frank Deschandol forma parte del concurso de MejorFotógrafo de Vida Silvestre (WPY, por sus siglas en inglés) del año 2019, cuyos ganadores serán anunciados por el Museo de Historia Natural de Londres (NHM) el 15 de octubre.

“Al principio, me preguntaba qué podría ser esta cosa extraña”, aseguró el francés a BBC News. “Entonces, me acerqué y me impresionó mucho la perfecta simetría del hongo”, agregó.

La notable fotografía fue tomada en la Amazonía peruana, cerca de Iquitos, en la reserva biológica Madre Selva.

Y, aunque Deschandol había visto otros escarabajos parasitados, ninguno tenía, a su parecer, una pose tan “fotogénica”.

Cómo el hongo logró controlar al insecto

El parasitismo -que se produce cuando un organismo adapta su vida para explotar a otro-, es una de las grandes maravillas de la evolución. Y, en ocasiones, puede ser maravillosamente sofisticado.

En este caso, el hongo se propagó dentro del pobre gorgojoo escarabajo, apoderándose de su control químico y obligándolo a trepar. Cuando alcanzó la altura adecuada para el hongo, el insecto se bloqueó en el tallo y murió.

Mientras tanto -y alimentándose por el interior del gorgojo-, el hongo comenzó a desarrollar estos sofisticados cuerpos que parecen antenas. Las cápsulas en la parte superior eventualmente explotarán y liberarán innumerables esporas pequeñas con el fin de infectar a nuevas presas.

“La simetría perfecta me hizo pensar en fotografiar el escarabajo desde el frente para obtener todo el hongo y la cabeza del escarabajo”, explicó el fotógrafo.

“Además, como el escarabajo estaba muerto e inmóvil, probé con una exposición prolongada a la luz del día, evitando que el sol redujera el contraste del fondo”, agregó.

Las imágenes más destacadas

En su 55 aniversario, el WPY se ha convertido en una de las competencias más prestigiosas de este tipo en todo el mundo. Solo este año se han vendido casi 50.000 entradas para el evento.

La imagen de Frank Deschandol fue altamente recomendada en la categoría de plantas y hongos.

A continuación, te mostramos otras de las imágenes que han sido destacadas:

Se advierte al lector sobre la crudeza de las imágenes. La naturaleza puede ser cruel.

Guepardo contra los temidos perros salvajes, de Peter Haygarth

Se sabe que los perros salvajes africanos son cazadores efectivos. Pero no en esta ocasión: este guepardo solitario logró escapar con vida. La foto fue tomada por el inglés Peter Haygarth en una reserva de caza en Sudáfrica. Categoría – Comportamiento: Mamíferos.

El círculo de la vida, de Alex Mustard

Un banco de “pez patudo” en el Mar Rojo. Su comportamiento circular es un ejercicio de “citas” antes de emparejarse, aunque también disuade a los depredadores. La foto fue tomada por Alex Mustard, del Reino Unido. Categoría – Blanco y Negro.

Un mapache con suerte, de Jason Bantle

Un mapache asoma su cara por el parabrisas de un Ford Pinto de los años 70 en una granja desierta en Saskatchewan, Canadá.

El animal estaba usando el auto como un lugar seguro para tener a sus crías pues el agujero del parabrisas era tan pequeño que los depredadores coyotes no podían atravesarlo. La foto fue tomada por el canadiense Jason Bantle. Categoría – Fauna urbana.

Conmovedora confianza, de Thomas Peschak

Una curiosa joven ballena gris se acerca a un par de manos que bajan de un barco turístico en la Laguna de San Ignacio, México.

Estas ballenas que viven en la laguna suelen buscar el contacto con las personas para que les rasquen la cabeza o para frotarse la espalda. La foto fue tomada por Thomas Peschak, de nacionalidad alemana y sudafricana. Categoría – Fotoperiodismo de vida silvestre.

El sofisticado capullo de una polilla, de Minghui Yuan

Esta estructura intrincada es la jaula del capullo de una polilla Cyna. La oruga teje la guarida para protegerse a sí misma contra los depredadores durante su gran metamorfosis hacia una polilla adulta. La imagen es de Minghui Yuan, de China. Categoría – Comportamiento: Invertebrados.

Basura en la playa, de Thomas Ware

Tirar basura en los océanos tiene consecuencias. Esta tortuga marina de Kemp fue estrangulada por una red de pescar amarrada a una silla de playa. La foto fue tomada en Alabama por el estadounidense Thomas Ware. Categoría – Fotoperiodismo de vida silvestre.

El último jadeo, de Adrian Hirschi

Un hipopótamo recién nacido es atacado por un hipopótamo macho en el lago Kariba, Zimbabue. Aunque este comportamiento no es común, puede suceder cuando hay competencia por el espacio o si un macho quiere imponer su dominio. La foto fue tomada por Adrian Hirschi.Categoría – Comportamiento: Mamíferos.