La espectacular imagen que capta al mismo tiempo la sombra del eclipse solar y el remolino de un huracán

Y tenemos la suerte de que los científicos lograron capturarlo en la misma imagen de satélite.

El resultado es una espectacular fotografía desde el espacio que muestra una gran sombra sobre el Pacífico sur que contrasta con un remolino blanco que crece en la zona el Pacífico norte.

Son la sombra oscura de la Luna al cruzar el océano Pacífico durante el eclipse solar total que pudo observarse en zonas de Chile y Argentina el pasado martes y las nubes que rodean al huracán Bárbara, el segundo de la temporada de huracanes en el océano Pacífico este año.

La imagen fue tomada por GOES-West, un satélite meteorológico que forma parte de un proyecto conjunto de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) y la NASA.

Después, otras estaciones meteorológicas hicieron una superposición de las imágenes tomadas por el satélite donde puede observarse el avance de ambos fenómenos: el huracán y el eclipse.

Este es un tuit que la Agencia de Meteorología de Estados Unidos publicó en su perfil de Twitter.

Not too often you catch a Category 4 hurricane and a solar eclipse occurring in the same satellite loop. pic.twitter.com/eFze8Z3avp

— NWS Kansas City (@NWSKansasCity) July 2, 2019