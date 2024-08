Y no defraudó. Sus palabras hicieron rugir al United Center de Chicago en la jornada de clausura de la Convención Nacional Demócrata.

Fue la culminación de un evento de cuatro días en el que Partido Demócrata lució a sus estrellas más brillantes y sus oradores más hábiles, en el que también hubo sorpresas como la aparición de Oprah Winfrey, pero que sobre todo supuso la coronación de Harris como la primera mujer negra y de ascendencia surasiática candidata a la presidencia en Estados Unidos.

A continuación, algunas de las frases más destacadas de su intervención:

“Biden, tu historial es impresionante y la historia así lo demostrará”

“El camino que me llevó hasta aquí en las últimas semanas fue sin duda inesperado, pero no soy ajena a viajes improbables. Así fue el de mi madre. La echo de menos todos los días”.

“Mi madre nos enseñó a no quejarnos de las injusticias, sino a hacer algo al respeto”

“Todo el mundo tiene el derecho a la seguridad, a la dignidad, a la justicia. Nadie debería luchar solo. Estamos juntos en esto. En toda mi carrera (como fiscal) solo tuve un cliente: la gente”

“Pueden confiar en mí, pondré Estados Unidos por encima del partido y de mí misma. Prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses”

“Es una de las elecciones más importantes en la historia de nuestra nación”

“Imaginen cómo usará Trump el poder de la presidencia: para servir el único cliente que jamás tuvo, él mismo. No vamos a volver atrás”

“Construir la clase media será el objetivo que definirá mi presidencia”

“Crearé una economía de la oportunidad, en el que todo el mundo tenga la opción de avanzar”

“Trump no lucha por la clase media, sino por él y sus amigos multimillonarios, a los que les ofrecerá otro recorte de impuestos”

“Estados Unidos no podrá ser del todo próspero si los estadounidenses no pueden tomar sus propias decisiones. Lamentablemente hay demasiadas mujeres hoy que no lo pueden hacer”

“Trump quiere crear un coordinador nacional contra los abortos. Está loco. Nosotros confiamos en las mujeres”

“Cuando el Congreso apruebe una ley para proteger los derechos reproductivos, yo, como presidenta de EE.UU., la firmaré con orgullo”

“Como presidenta traeré de vuelta la propuesta de ley bipartidista para asegurar la frontera que mató Trump y la firmaré con orgullo”

“Podemos crear una vía a la ciudadanía y hacer más segura nuestra frontera”

“Me aseguraré de liderar la nación hacia un futuro con inteligencia artificial y de que EE.UU. y no China gane la competencia”

“Me mantendré fuerte junto a Ucrania y a nuestros aliados de la OTAN”

“Sobre Gaza, estamos trabajando contra reloj porque es el momento de llegar a un acuerdo sobre rehenes y un acuerdo de alto el fuego”

Tras rendir homenaje al presidente Joe Biden y felicitar a su marido Doug Emhoff por su décimo aniversario de boda, Harris aprovechó la oportunidad para presentarse ante una audiencia estadounidense que sabe quién es pero no necesariamente entiende qué ideas defiende.

Y también para definirse antes de que lo hagan sus rivales políticos, y tratar de dejar en los espectadores, los miles que siguieron la convención en directo y los millones que lo hicieron por televisión, una buena y duradera impresión en la recta final hacia las elecciones del 5 de noviembre.

Otros momentos destacados

Una de las mayores ovaciones de la noche en la jornada de este jueves fue para Elizabeth Warren.

“¿Saben qué es lo que más me gusta de Kamala?”, preguntó la senadora por Massachussets. “Es insobornable y nadie puede mandonearla”.

Exacadémica y conocida líder progresista, en su intervención, comparó el pasado de Trump como empresario y el de Harris en los tribunales, y añadió: “Esa es la diferencia entre un criminal y una fiscal”.

El senador por Arizona Mark Kelly, la gobernadora de Míchigan Gretchen Whitmer y el de Carolina del Norte, Roy Cooper, fueron otras de las figuras demócratas en agarrar el micrófono.

También Adam Kinzinger, político republicano y ex miembro de la Cámara de Representantes, que dijo que Trump es “un hombre pequeño que finge ser grande, un perpetrador que no puede dejar de culpar a las víctimas”.

Y llamó a la audiencia a poner a Estados Unidos por delante y votar por Harris. “La democracia no tiene partido”.

Getty Images La actriz Kerry Washington invitó al escenario a las sobrinas-nietas de Kamala Harris, Amara y Leela, para enseñar a los presentes a pronunciar el nombre de la candidata presidencia.

Además de renombrados políticos, por el escenario desfilaron estadounidenses comunes, que resaltaron cómo las políticas de Biden y Harris mejoraron sus vidas.

También ciudadanos que fueron anónimos hasta que una tragedia los puso en el ojo público, como Kimberly Mata-Rubio, cuya hija Lexi murió en un tiroteo masivo en una escuela de Uvalde, Texas, el 24 de mayo de 2022.

Tras la masacre, se volvió una vocera por leyes de mayor control de armas y en 2023 aspiró a la alcaldía de la pequeña ciudad como candidata independiente.

También participaron en el evento famosas como la actriz Kerry Washington, quien en un muy aplaudido momento invitó a las sobrinas de Kamala Harris a enseñar a pronunciar el nombre de la candidata, y la también actriz y productora Eva Longoria.

Todos sus discursos orbitaron en torno a la idea de una candidata que piensa en el bien común frente a alguien que solo piensa en sí mismo.

La cantante Pink cantó a dúo con su hija Willow uno de sus grandes éxitos, What About Us, y la banda estadounidense femenina con más discos vendidos, The Chicks, interpretó el himno estadounidense.

Reuters Pink y su hija Willow interpretaron a dúo uno de los grandes éxitos de la cantante, What About Us.

Quienes se quedaron sin participar en el evento fueron la treintena de delegados demócratas propalestinos que se hacen llamar los “no comprometidos”.

Recolectaron firmas para reclamar un alto el fuego de Israel en Gaza, acamparon frente al United Center solicitando la participación de un orador palestino en la convención, incluso pusieron una fecha y hora límite para que su petición fuera aceptada.

Según le contaron a la BBC, le propusieron a la organización una lista de nombres, incluidos los de varios congresistas, pero obtuvieron un no por respuesta.

Quienes sí pudieron tomar la palabra fueron los padres Hersh Goldberg-Polin, un joven de 23 años que fue tomado como rehén por Hamás el 7 de octubre.