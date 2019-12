Las Tesis sobre “Un violador en tu camino”: “Se nos escapó de las manos y lo hermoso es que fue apropiado por otras”

View this post on Instagram

Comenzó como una rutina del colectivo Las Tesis, un grupo feminista chileno, en una manifestación en Santiago de Chile en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Desde entonces, el poderoso mensaje caló en las redes sociales y ha sido replicado por mujeres de varias ciudades del mundo. El grito feminista de este grupo es rebelarse contra una sociedad que oprime a las mujeres. Aquí vemos algunos de los lugares donde el reclamo se ha hecho escuchar. #Mujeres #ViolenciaContraLaMujer #UnVioladorEnTuCamino #Chile #Feminismo #BBCMundo