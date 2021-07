Los gráficos para entender la impresionante ola de calor que afecta a Canadá y EE.UU.

Cientos de personas han muerto a causa del calor, que también ha provocado incendios.

Esto es lo que sabemos sobre lo que está sucediendo.

La ola de calor ha batido récords de temperatura en todo el oeste de Canadá y el noroeste del Pacífico de EE.UU.

Canadá rompió el martes el récord de temperatura más alta registrada del país: 49,6ºC en el pueblo de Lytton, en la Columbia Británica.

Un incendio forestal ha quemado el 90% de Lytton y ha dañado la infraestructura crítica, de acuerdo a funcionarios locales.

Antes del domingo, las temperaturas en el país nunca habían sobrepasado los 45ºC.

Se ha culpado al calor de provocar la muerte de cientos de personas en la región.

Mientras, en el noroeste de EE.UU. también se han registrado máximas históricas y varias muertes.

Portland, una ciudad conocida por su clima lluvioso, rompió su récord de temperatura más alta de todos los tiempos durante tres días seguidos.

La temperatura en el Aeropuerto Internacional de Portland alcanzó un máximo de 46,1ºC el lunes, por encima del máximo del día anterior de 44,4ºC y de los 42,2ºC del sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

Se cree que decenas de muertes en los estados de Washington y Oregón están relacionadas con la ola de calor.

Las temperaturas abrasadoras han dejado a muchas personas vulnerables luchando contra el calor sofocante.

El clima de la región es típicamente templado y muchos hogares no tienen aire acondicionado, lo que podría ayudar a explicar el aumento repentino de las muertes.

Muchos se han visto obligados a refugiarse en centros de refrigeración y edificios con aire acondicionado, como estadios, donde los vecinos pueden trabajar y dormir.

Las personas e infraestructuras en los espacios urbanos, que absorben más calor que las áreas rurales más verdes, se han visto particularmente afectadas por las altas temperaturas.

El calor ha sido tan intenso que ha derretido los cables eléctricos y doblado las carreteras.

SR 544 between milepost 7 and 8 near Everson is still closed due to the road buckling. Continue to use detour routes this morning.

Our maintenance crews are working on it and hope to have the road back open by afternoon. https://t.co/mJXsW7Azkc

— WSDOT North (@wsdot_north) June 28, 2021