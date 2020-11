Martín Vizcarra: Congreso de Perú aprueba la moción de vacancia para destituir al presidente

GETTY IMAGES

El pleno del Parlamento declaró la “permanente incapacidad moral” del mandatario en el juicio político abierto contra él y que se produce apenas cinco meses antes de las elecciones generales en el país.

La llamada “moción de vacancia” salió adelante con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando el número de apoyos exigidos por la Constitución (87 de 130 diputados).

La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción contra el presidente por supuestos hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra defendió su inocencia antes de la votación en el Congreso y negó rotundamente las acusaciones.

“No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (…) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis”, manifestó Vizcarra.

El presidente ya había enfrentado un pedido de vacancia el pasado septiembre, pero en esa ocasión el Congreso rechazó su destitución.

Proceso de sucesión

De momento, se espera que sea el titular del Parlamento, Manuel Merino, quien asuma la Presidencia de la República, informó el diario El Comercio.

El artículo 115 de la Constitución, explica el diario peruano, establece que ante el “impedimento temporal o permanente” del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso“.

“Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”, agrega la Carta Magna.

Pese a la hostilidad mostrada por los legisladores hacia el presidente, la aprobación de la “vacancia” se considera en cierto modo sorpresiva, pues no contaba con los apoyos necesarios hasta hace unos días, informa la prensa local.