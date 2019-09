Masacre de kurdos en Irak: el hombre que logró escapar de una fosa común en la que mataron a toda su familia

“Me sentí horrible. Vi que mataban a mi madre delante de mis ojos. No tenía ningún poder. No podía protegerla. No podía defenderla. Después de eso, vi a dos de mis hermanas asesinadas. No fueron solo mi madre y mis hermanas, mataron a todos mis parientes”.