“Mi cuerpo no puede seguir”: la conmovedora despedida de una presentadora británica con cáncer terminal

“Mi cuerpo ya no puede más”, confesó Deborah James en una conmovedora publicación en la red social, donde señaló que no sabe cuánto tiempo le queda de vida.

Deborah James es la presentadora del podcast de la BBC You, Me and the Big C (en alusión a la c de cáncer), que aborda el día a día de las personas con la enfermedad.

Afirmó que los últimos seis meses han sido “desgarradores” para ella, pero que está “rodeada de amor”.

“El mensaje que nunca quise escribir”

James fue diagnosticada de cáncer en 2016 y desde entonces ha publicado varios posts sobre su tratamiento para sus más de 300.000 seguidores de Instagram.

En diciembre reflexionó sobre los cinco años que habían pasado desde su diagnóstico de cáncer terminal: “soy plenamente consciente de que no debería estar viva para escribir esto hoy”.

Pero, en una nueva publicación de Instagram este lunes, aseguró estar publicando “el mensaje que nunca quise escribir”.

James dijo que había dejado ya la terapia para su cáncer y ahora se enfocaba en evitar sentir dolor y poder pasar tiempo con su “maravillosa familia”.

“Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo casi todo el día y la mayoría de las cosas que creía garantizadas ahora son sueños lejanos”, expresó.

“Sé que estamos indagando todas las posibilidades. Pero, aún con todos los tratamientos innovadores contra el cáncer en el mundo, o incluso si hubiera un nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede seguir“.

Día a día, paso a paso

La presentadora anunció que se creará el fondo Bowelbabe, que lleva el nombre de su cuenta de Instagram, para financiar la investigación de medicina personalizada para pacientes con cáncer y apoyar campañas de concienciación sobre el cáncer de colon.

Getty Images

James comenzó a presentar en 2018 el podcast You, Me and the Big C, que recibió numerosos elogios por abordar con franqueza el tema del cáncer.

Rachel Bland, otra de las presentadoras, murió con 40 años, seis meses después del lanzamiento del programa. Le habían diagnosticado cáncer de mama dos años antes.

En su publicación de Instagram, James dijo: “en este momento, para mí, el objetivo es ir día a día, paso a paso, y estar agradecida por cada nuevo amanecer”.

“¡Toda mi familia está a mi alrededor y vamos a bailar juntos, tomando el sol y riendo (¡¡voy a llorar!!) siempre que sea posible!”.

También agradeció a sus seguidores por “haber desempeñado su papel en mi viaje” antes de despedirse con las palabras: “Sin remordimientos. Disfruten la vida”.

