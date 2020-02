Mike Hughes: el temerario piloto estadounidense que murió en un intento de lanzamiento de su cohete casero (y que quería probar que la Tierra era plana)

Mike Hughes -de 64 años y conocido como el “loco Mike” (Mad Mike)- murió al instante. El piloto quería ir al espacio en su nave propulsada por vapor para demostrar su teoría de que la Tierra era plana.

Según informes, la hazaña de Hughes llevada a cabo este sábado se filmó como parte de “Homemade Astronauts”, una nueva serie de televisión sobre fabricantes de cohetes aficionados que se emitirá en el Canal de la Ciencia en Estados Unidos. El proyecto tuvo que realizarse con un presupuesto ajustado.

No era la primera vez que el estadounidense intentaba ir al espacio. Tras varias pruebas fallidas, esta vez el “loco Mike” quería alcanzar los 5.000 pies (1.525 metros), de acuerdo con información publicada en el sitio space.com.

Un video en las redes sociales muestra cómo el cohete sale disparado al cielo antes de caer al suelo. Además, se puede ver cómo se despliega un paracaídas detrás del cohete, aparentemente demasiado temprano, solo segundos después del despegue.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020