Muere Kobe Bryant: el sistema de alerta del que carecía el helicóptero en el que se estrelló la leyenda de la NBA y que evita choques contra montañas

Así quedó el helicóptero en el que viajaba el deportista junto a su hija y otras 7 personas.

Este martes, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) señalaron que el helicóptero en el que se estrelló el deportista no estaba equipado con un sistema de alerta de terreno que podría haber ayudado al piloto a advertir que se estaba acercando a una ladera.

Según la NTSB, la aeronave estaba a 2.300 pies cuando perdió la comunicación con los controladores de tráfico aéreo.

El helicóptero Sikorsky S-76 descendía a más de 2.000 pies por minuto en el momento del impacto (a una altura de 1.085 pies), lo que hace presumir a los investigadores que el choque fue intenso.

Sistema voluntario

En ese momento -poco antes de las 10 de la mañana del domingo 26 de enero-, las laderas de la ciudad de Calabasas estaban rodeadas de niebla.

Getty Images Kobe Bryant era considerado una estrella del baloncesto en Estados Unidos.

Jennifer Homendy, investigadora del NTSB, indicó que hace 16 años su agencia había hecho una recomendación a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para que exigiera que todos los helicópteros que transportaran 6 o más pasajeros estuvieran equipados con este sistema de alerta de terreno, conocido como TAWS (Terrain awareness and warning system).

Sin embargo, el sistema sigue siendo voluntario. Según Homendy, la FAA “no actuó” luego de la sugerencia realizada por la NTSB.

“Ciertamente el TAWS podría haber ayudado a proporcionar información al piloto sobre el terreno en el que estaba volando”, dijo Homendy, respecto al accidente de Bryant.

La FAA, por su parte, afirmó que hoy se requiere de este mecanismo pero solo en el caso de las operaciones de ambulancia aérea y no en vuelos comerciales, como el de el deportista estadounidense, quien solía utilizar este servicio para moverse por los alrededores de Los Ángeles.

No está claro si el piloto del helicóptero donde iba la estrella de baloncesto tenía conocimiento sobre el terreno que lo rodeaba o si se había desorientado.

Getty Images El helicóptero donde iba Bryant y otras 8 personas más se estrelló en las laderas de la ciudad de Calabasas.

Visibilidad limitada

El sistema de alerta de terreno puede ayudar a prevenir accidentes, especialmente cuando los pilotos tienen visibilidad limitada, al proporcionar una imagen detallada del terreno circundante, y activar advertencias auditivas y visuales.

Aún así, no se ha determinado si este mecanismo habría podido evitado el choque del helicóptero por sí solo pues pueden haber existido otros problemas, como un error del piloto o fallas mecánicas.

Gregory A. Feith, ex investigador de seguridad aérea de la NTSB, le dijo al The New York Times que los sistemas de alerta de terreno pueden ser útiles para los pilotos, pero que también pueden generar tantas advertencias que fácilmente pueden dejar de ser atendidos.

Getty Images Miles de personas han rendido homenaje en Los Ángeles a la leyenda de la NBA.

“Con lo que el piloto estaba haciendo con Kobe Bryant, sería beneficioso, pero cuando sigues una carretera con colinas cercanas, obtienes advertencias falsas”, dijo Feith. “Y con advertencias falsas, tiendes a ignorarlas”, agregó.

El modelo Sikorsky S-76, que tiene motores gemelos de turboeje, ha estado volando desde la década de 1970 y es considerado como un medio de transporte altamente seguro.

Por lo mismo, ha sido utilizado para servicios de ambulancia aérea y es una opción popular entre autoridades, empresarios y celebridades. La reina Isabel y su familia, por ejemplo, lo utilizan para trasladarse desde hace años.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.