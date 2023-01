Muere Paula Durán, la joven colombiana con cáncer terminal en EE.UU. cuya familia logró una visa humanitaria para acompañarla

En una transmisión en vivo en Instagram, Sergio Vega, su esposo, contó cómo fueron los últimos momentos de su esposa.

“Realmente les pido que tengan muchas oraciones por nosotros, por sus hijos”, dijo Sergio durante su intervención.

“Me partió en el alma ver partir a mi esposa, la mujer con la que la he guerreado durante los últimos 7 años”.

En la recta final de su tercer embarazo, Paula, su marido y sus dos hijas se enteraron de que los mareos y malestares que la colombiana de 27 años atribuía a la gestación se debían en realidad a un tumor.

Un cáncer que pronto se volvería metastásico.

La historia de Paula se volvió viral después de que Sergio pidiera ayuda a las autoridades colombianas y estadounidenses para que les otorgaran una visa humanitaria a los padres de ambos, la cual recibieron el pasado 17 de enero, lo que les permitió viajar para estar a su lado.

En redes, los comentarios de dolor luego de que se conociera la muerte de Paula no se hicieron esperar.

La muerte de Paula Duran me impacta y me llena de dolor y angustia. No cuestiono los designios de Dios, pero a veces parecen ser inexplicables 💔💔 Fortaleza a su esposo, hijos y familia. Que tristeza.

— María Cherazi 🐍 (@MariaAleDiaz12) January 24, 2023