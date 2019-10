“¡No sea tonto!”: la carta de Trump que enfureció al presidente de Turquía poco antes de lanzar su ofensiva en Siria

El presidente Trump envió una carta al presidente Erdogan con un lenguaje inusual. GETTY IMAGES

Esas son las palabras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dedicó a su par en Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una misiva que enfureció al mandatario turco.

La carta fue enviada por Trump poco antes de que Erdogan lanzara su ofensiva en el norte de Siria contra las fuerzas militares lideradas por los kurdos.

En los últimos años, la alianza de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por los kurdos, ha sido un aliado clave de EE.UU. en la lucha contra Estado Islámico (EI) en Siria.

Estados Unidos enfrenta cada vez un número mayor de críticas por la retirada de sus tropas de la zona, que según los críticos abrió la puerta a que Turquía lanzara su ofensiva militar.

Qué dice la carta

En la carta, fechada el 9 de octubre pasado,Trump insta a Erdogan a no lanzar una ofensiva militar contra las fuerzas dirigidas por los kurdos en el norte de Siria.

“Usted no quiere ser responsable de matar a miles de personas, y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré”, advierte Trump.

“¡Trabajemos para conseguir un buen acuerdo!”, insta.

Reuters Trump envió la carta a Erdogan el 9 de octubre. Puedes leer una traducción al final de esta nota.

Fuentes presidenciales de Turquía le dijeron a la BBC que el mandatario de Turquía se molestó por la misiva.

“El presidente Erdogan recibió la carta, la rechazó por completo y la tiró a la basura”, indicaron.

Análisis de Jeremy Bower, editor de Medio Oriente de la BBC

Es difícil imaginar que haya un lenguaje como este en muchas cartas entre presidentes.

La combinación de amenazas y bromas de vestidor enfureció al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Su personal le dijo a la BBC que arrojó la carta a la basura y lanzó la operación sobre Siria el mismo día. Eso podría ser la prueba de que no había luz verde de Trump.

Pero desde que el expresidente Barack Obama se asoció con los kurdos y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) contra los yihadistas de Estado Islámico, quedó claro que el acuerdo generaría problemas con los turcos.

Eso es debido a que las FDS están muy cerca de los kurdos turcos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Turquía asegura que son dos mitades del mismo grupo terrorista.

Los presidentes Erdogan y Trump discutieron la acción militar en diciembre pasado. Fuentes diplomáticas en Ankara sugieren que el objetivo estratégico más amplio de Turquía era separar a los kurdos y los estadounidenses.

Eso, en cualquier caso, ha sucedido.

La debacle diplomática que ha rodeado los eventos en Siria y sus alrededores es el trasfondo de la reunión del presidente Erdogan en Ankara con una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Es difícil encontrar un terreno común entre ambos bandos.

Reuters Erdogan tuvo una reacción negativa hacia la carta, aseguraron fuentes de la presidencia de Turquía a la BBC.

¿Cómo han respondido otros a la crisis?

La decisión de retirar las tropas, apoyo crucial para los kurdos, generó temores sobre la posibilidad de que ello pueda llevar al resurgimiento de Estado Islámico.

Gran parte de las críticas dirigidas a Trump provienen de su propio partido.

En una rara reprimenda bipartidista, 129 republicanos en la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas para denunciar formalmente la retirada de tropas en Siria en una votación el miércoles.

Reuters La foto de Nancy Pelosi interpelando al presidente Trump sobre el caso de Turquía se ha vuelto polémica.

La resolución conjunta, que también pidió al presidente Erdogan que cese inmediatamente las operaciones militares contra las fuerzas dirigidas por los kurdos, tuvo una votación de 354 a favor por 60 en contra.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, también sostuvo una tensa reunión con el presidente Trump sobre el tema, lo que llevó a que ella y el líder de la minoría del Senado, Charles Schumer, abandonaran el encuentro.

Los líderes republicanos dijeron que el comportamiento de Pelosi fue “impropio” y la criticaron por la “irrupción”.

El presidente luego tuiteó una foto sobre la confrontación. “El desquicio de la nerviosa Nancy”, escribió.

Pero la imagen ha sido elogiada por los demócratas, quienes dijeron que era “icónica” y que mostraba el “mejor momento” de Pelosi.

Trump ha cambiado su discurso sobre el asunto en varias ocasiones y este miércoles dijo que Estados Unidos no debería intervenir en la operación militar de Turquía en Siria porque no es su frontera.

“Tienen un problema en la frontera”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. “No es nuestra frontera. No deberíamos estar perdiendo vidas por ella”.

Tras defender a los kurdos y su ayuda para derrotar a Estado Islámico, el presidente esta semana llegó a asegurar que “no son ángeles”.

El texto completo de la carta, en español

Querido señor presidente:

¡Trabajemos para conseguir un buen acuerdo! Usted no quiere ser responsable de matar a miles de personas, y yo no quiero ser responsable de destruir la economía turca, y lo haré. Ya le he dado una pequeña muestra al respecto al pastor Brunson.

He trabajado duro para resolver algunos de sus problemas. No decepcione al mundo. Puede conseguir un gran trato. El general Mazloum está dispuesto a negociar con usted y está dispuesto a hacer concesiones que nunca habrían hecho en el pasado. Adjunto confidencialmente una copia de su carta que acabo de recibir.

La historia le juzgará favorablemente si actúa de manera correcta y humana. Pasará a la historia para siempre como el demonio si no ocurren cosas buenas. No sea un tipo duro. ¡No sea tonto!”

Le llamaré más tarde.

Sinceramente,

Donald Trump