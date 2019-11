Protestas en Hong Kong: el dramático asedio policial a una universidad de Hong Kong en la que se refugiaron centenares de manifestantes

El asedio que la Policía de Hong Kong mantiene desde hace unos días en torno a la Universidad Politécnica (PolyU, como se conoce en inglés), donde se refugian centenares de manifestantes antigubernamentales, ha vivido momentos muy tensos.

Las autoridades mantienen un cerco en torno al campus universitario bloqueando todos los accesos para impedir que nadie entrara o saliera de allí mientras invitan a los manifestantes a rendirse y entregarse para ser procesados por la justicia.

“He estado atrapado con mis amigos y otros estudiantes y los periodistas dentro de la Universidad Politécnica durante más de 30 horas y nuestra situación es que no tenemos suministro de gas y la cantina se está quedando sin comida”, le contó a la BBC uno de los estudiantes que se encuentran en la PolyU.

“No podemos irnos y estamos atrapados. Eso por culpa de una situación ‘irracional’ causada por la policía”, agregó.

La ola de manifestaciones en Hong Kong se inició en junio pasado como respuesta a una polémica ley de extradición pero luego se convirtió en un movimiento de protesta antigubernamental.

Durante este tiempo, los centros de educación superior se habían mantenido relativamente libres de violencia. Sin embargo, eso cambió la semana pasada cuando la Universidad China de Hong Kong se convirtió en un campo de lucha.

La PolyU fue ocupada la semana pasada. En sus alrededores se han producido numerosos choques violentos en los que manifestantes y policías intercambian cocteles molotov por gases lacrimógenos y balas de goma.

El domingo, estos enfrentamientos alcanzaron uno de sus puntos más violentos. Desde entonces, la policía ha arrestado a unas 400 personas, lo que equivale a casi una décima parte de los 4.500 arrestos ejecutados desde el inicio de las protestas en junio.

Aunque este lunes los choques fueron menos intensos, unas 116 personas heridas recibieron atención sanitaria, de acuerdo con las autoridades hospitalarias.

El asedio que la policía mantiene en torno a la PolyU impide que incluso los familiares de los estudiantes puedan ingresar al campus para ver a sus hijos, lo que ha generado mucha incertidumbre entre las familias.

“Más de 200 padres desolados están sentados a las afueras de PolyU y esperan ver a sus hijos. Varios centenares de estudiantes están encerrados en PolyU y estos padres están impotentes. Lo único que pueden hacer es esperar”, escribió este lunes en un tuit Nathan Law, un joven dirigente político que en 2014 fue uno de los líderes de la “Revolución de los paraguas”.

More than 200 devastated parents are sitting outside #PolyU and hoping to see their kids. Several hundred setudents are still locked in PolyU and these parent are helpless. They can only wait. #HongKong pic.twitter.com/Xp0ny1O3aI

— Nathan Law 羅冠聰 😷 (@nathanlawkc) November 18, 2019